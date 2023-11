São Bernardo FC contrata zagueiro da base do Grêmio

Já de olho na temporada 2024, o São Bernardo FC fechou a contratação do zagueiro João Ramos, capitão da equipe sub-20 do Grêmio. O jogador chega ao Tigre sem custo, já que o contrato dele com o time gaúcho se encerraria no fim do ano.

Fontes contaram ao Diário que João assinou contrato com o São Bernardo até janeiro de 2026, mas o clube não confirmou a informação.

Tanto em 2022 quanto em 2023, o zagueiro foi titular e um dos capitães da equipe sub-20 do Grêmio. Em 2023, foi campeão Gaúcho sub-20, título que o Tricolor não levava desde 2014, e finalista da Copa do Brasil Sub-20, feito inédito na história do Grêmio. Apesar de ainda não ter estreado no profissional, já foi relacionado para três jogos, todos no Gauchão, campeonato que teve o Grêmio como campeão neste ano.

João foi descoberto quando atuava no time de seu empresário, em Brasília, e disputou um amistoso contra o Atlético-GO, em 2018. Nesse jogo foi observado por um olheiro do Grêmio, que o levou para o clube. O fato curioso é que um ano antes, o zagueiro havia feito um teste no Grêmio, mas foi reprovado.

O zagueiro chega ao Tigre para integrar o elenco que vai disputar o Paulistão, a Copa do Brasil e a Série C do ano que vem. Ele é a primeira contratação da equipe para a próxima temporada, que já anunciou as removações de contrato com o técnico Márcio Zanardi, com o zagueiro Helder, o atacante Hugo Sanches, o goleiro Alex Alves e o capitão Rodrigo Souza. Na última sexta-feira (24), Márcio Griggio, que treinava o Sub-20 do Santo André, também anunciou sua ida ao Tigre. Griggio deverá ser auxiliar técnico de Zanardi.