Centro Médico Santo André é inaugurado na região central

O Centro Médico Santo André abriu sua nova unidade na região central, estrutura que visa atender 30 mil pacientes por mês bem no coração da cidade.



“Oferecemos assistência em 22 consultórios com a prática de 27 atividades médicas e paramédicas, sendo que esse número está em ascensão porque outras especialidades virão. Atualmente, trabalhamos com o quadro de 50 profissionais de saúde dedicados e focados para exercer a chamada medicina humanizada”, declara o Dr. Ronaldo Vasque, Cardiologista, Diretor Técnico do Hospital Santa Ana e Consultor do grupo que administra o novo complexo.

“Destaco a importância da nova unidade sobre dois pontos de vista. Primeiro pelo fato de termos mais um equipamento na área da saúde, com ampla gama de atendimentos, muitos deles especializados. O segundo é a geração de emprego, uma vez que novas contratações foram feitas para atender toda a demanda prevista. Aproveito para parabenizar a direção e seus colaboradores desejando sucesso a todos”, disse a vereadora Dra. Ana Veterinária, homenageada na solenidade e com o nome na placa do Centro Médico, em função de sua parceria no atendimento em saúde na cidade. Além dela, os vereadores Fumassa e Coronel Edson Sardano também estiveram presentes na inauguração.

São mais de 1.500m2 que abrigam um amplo estacionamento com desconto para usuários da clínica, Cafeteria, Espaço Kids, elevador social e sinalização de mapa tátil para deficientes visuais. É possível realizar consultas e exames em Laboratório de Análises Clínicas, Consultório para Exames Ginecológicos, Exames Cardiológicos, pequenas cirurgias dermatológicas, Laboratório de Imagens, além de serviços variados de terapias como Fisioterapia, Acupuntura e Psicologia, dentre outros.

Antes da expansão, a unidade já atendia regularmente cerca de 17 mil pacientes por mês e é uma referência em saúde na cidade desde 2015. “Começamos com instalações que ofereciam Pronto Atendimento 24horas no bairro Parque das Nações. Fomos crescendo e permanecemos com o atendimento ambulatorial com exames e terapias sendo que em 2021 mudamos para o novo espaço na Rua Luís Pinto Flaquer atingindo o número de 13 mil atendimentos mensais. Agora, em 2023, fizemos a expansão para o novo prédio na Rua Coronel Fernando Freitas”, detalhe o médico.

Dentre as consultas oferecidas ao público em formato particular e no atendimento dos convênios Biovida e Unihosp estão: Cardiologia, Clínica médica, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Hematologia, Mastologia, Neurologia, Neuropediatria, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Psiquiatria, Psiquiatria infantil, Reumatologia e Vascular.

Ainda, o Centro Médico apresenta terapias como Acupuntura, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicologia, Psicopedagogia, Gerontologia e Grupo de Reabilitação e Estimulação Integrada (REI) com atendimento multidisciplinar para crianças e adultos em reabilitação clínica e social.



A estrutura ainda oferece exames de Análises Clínicas e Anatomo Patológicos, Bioimpedância, Biópsia, Captura Híbrida, Colposcopia e Vulvoscopia, Papanicolau, Ultrassom, Raio X, Densitometria Óssea, Mapa 24 horas, Holter, ECG, Teste Ergométrico e procedimentos como pequenas cirurgias (dermatológicas).