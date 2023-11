Saúde, pauta regional

O remanejamento de R$ 156 milhões do Orçamento estadual de 2024 para o custeio de três hospitais estaduais localizados no Grande ABC é medida de extrema importância que não deve ser tratada apenas como uma pauta individual da deputada Ana Carolina Serra (Cidadania), responsável pelas indicações. A destinação desses recursos é vital para a manutenção e aprimoramento dos serviços de saúde no Mário Covas, em Santo André, Dr. Radamés Nardini em Mauá, e Serraria, em Diadema. Portanto, é importane que toda a bancada de parlamentares eleitos pela região se envolva na questão, transcendendo fronteiras partidárias para atuar em conjunto em prol do bem-estar da população.

A cooperação de toda a bancada, formada por oito integrantes, é necessária para assegurar representação unificada da região, destacando a importância do remanejamento não apenas para um município específico, mas para o conjunto do Grande ABC. A destinação dos recursos dos cofres paulistas para o custeio dos hospitais contribuirá significativamente para a melhoria do atendimento médico, beneficiando diretamente a população que mais precisa dos serviços. A ação coletiva dos parlamentares com domicílio eleitoral em uma das sete cidades demonstrará comprometimento com a saúde pública, evidenciando a capacidade de articulação e união em prol de interesses comuns.

Quando os oito deputados estaduais se envolvem na defesa de causas regionais, fortalece-se a legitimidade da iniciativa, conferindo-lhe respaldo representativo. A pluralidade de vozes e ações conjuntas ressaltam a relevância do tema para a comunidade e reforçam o compromisso dos parlamentares com a resolução dos desafios do sistema de saúde do Grande ABC, que enfrenta graves problemas de custeio. A atuação coletiva da bancada regional reforça o comprometimento dos políticos com a saúde pública, garantindo que os recursos sejam direcionados de maneira estratégica para beneficiar toda a comunidade, promovendo melhorias significativas no atendimento médico na região. É hora de união.