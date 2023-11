Bradley Cooper revela que voltaria para Se Beber, Não Case 4 em um instante

Alguns atores estão sempre prontos para serem chamados para papéis divertidos e que arrancam risadas do público e, esse é o caso de Bradley Cooper. Em entrevista ao The New Yorker Radio Hour, o artista confirmou que está mais do que pronto para receber um convite para voltar a saga Se Beber, Não Case.

Apesar de estar focado em personagens mais sérios e em tramas mais sensíveis, Bradley não se opõe a usar, mais uma vez, todo o seu bom humor para as telonas.

- Eu provavelmente faria Se Beber, Não Case 4 em um instante. Só porque eu amo Todd [Phillips], amo Zach [Galifianakis], amo tanto Ed [Helms], provavelmente o faria.

Apesar de deixar os fãs da saga agitados, o ator confessou que não acredita que o diretor dos longas esteja planejando voltar a rodar a história.

- Não acho que Todd vá fazer isso.