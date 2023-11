Mil vagas de emprego serão ofertadas no 2º Expo Portal do Emprego de São Caetano

O 2º Expo Portal do Emprego ocorrerá em São Caetano, neste sábado (25), das 8h às 12h. Com mil oportunidades de trabalho disponíveis no evento, as posições também estarão em aberto no no site portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br/.

O ponto de encontro dos interessados será o Atende Fácil, na Rua Major Carlo Del Prete, 651, no Centro. É preciso levar currículo impresso, assim como os documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de residência, para fazer o cadastro na hora com auxílio da equipe do Portal do Emprego.

No evento também serão oferecidos cursos gratuitos de capacitação e desenvolvimento profissional, para auxiliar os candidatos a aprimorarem suas habilidades e se manterem atualizados sobre as demandas do mercado de trabalho, e ações para inclusão de pessoas com deficiência, jovens em busca do primeiro emprego e candidatos em situação de vulnerabilidade social, conectando-os a empresas que valorizam a diversidade e a igualdade de oportunidades.

VAGAS

Auxiliar de produção, controlador de acesso, auxiliar técnico eletrônico, gerente de vendas, analista programador, analista financeiro, gerente financeiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de padaria, contabilidade, auxiliar de enfermagem, auxiliar administrativo, técnico de enfermagem, auxiliar de lavanderia, fonoaudiólogo, ajudante de pedreiro, auxiliar de manutenção, agente de asseio, assistente de e-commerce, consultor(a) de vendas, psicopedagogo, biomédico, auxiliar de limpeza, assistente administrativo, auxiliar de escritório e outras.