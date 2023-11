Charge - 19 de novembro de 2023

Na última semana, o Diário percorreu as rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), gerido pela Ecovias, constatando irregularidades e ouvindo os usuários. Reclamações como alto preço do pedágio, conservação do sistema, congestionamentos e alto volume de caminhões foram apontados e usados como tema para debate com especialistas da área, que listaram possíveis soluções para os problemas enfrentados pelos motoristas.