Rodrigo Bocardi é avisado por internautas sobre terno rasgado durante Bom Dia São Paulo

Quando precisa falar sério, Rodrigo Bocardi fala. Mas muitas vezes o apresentador de 47 anos de idade também cai na gargalhada no Bom Dia São Paulo. E foi exatamente isso que aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia 17, quando ele divertiu os telespectadores por conta de um terno rasgado.

Ele falava sobre a cor de sua gravata quando, enquanto seguia com as notícias, percebeu alguns comentários no Twitter sobre seu look.

Depois de receber elogios sobre a gravata verde, o jornalista notou que os internautas estavam apontando para um rasgo em seu cotovelo.

- Já vi mensagens aqui, dizendo que eu ganhei luz com essa gravata verde. Realmente ficou melhor. Só que aconteceu uma coisa! Não era a gravata que a gente precisava trocar..., falou ele, mostrando o rasgo para câmera.

Ananda Apple, que estava com ele na tela no momento, perguntou:

- Teve internauta que conseguiu ver isso enquanto você arrumava a gravata. Rodrigo, você é um cara elegante e tal, mas isso não foi uma costura que abriu, você passou em um prego. Aí é difícil!, brincou a jornalista.

Sabina Simonato ainda completou:

- Eu estou me divertindo! Quem nunca? É que esgarçou (...) ele está ficando fortinho, foi lá de terno para colocar a gravata e deu nisso.

Bocardi ainda relembrou que já teve sua calça rasgada na parte de trás, no meio do noticiário. E Sabina completou:

- Só não pode sair com cueca e meia rasgada. Meu pai e minha mãe sempre me falam isso Nunca me saia com isso, você nunca sabe quando pode acontecer um acidente, alguma coisa.

Alguns minutos depois, a produção do jornal foi socorrer Bocardi durante o intervalo comercial do Bom Dia São Paulo.

- Pronto!!!! Aline dando um disfarce no terno rasgado, registrou Ananda Apple pelo Instagram.