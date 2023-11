Diadema planeja investimentos de R$ 3,1 bi para os próximos 10 anos

A Prefeitura de Diadema, comandada por José de Filippi Júnior (PT), lançou na noite de ontem o PDD (Plano Desenvolve Diadema), programa de longo prazo que prevê R$ 3,1 bilhões em investimentos e visa preparar a cidade para as transformações impostas pelas mudanças sociais, econômicas e tecnológicas dos próximos 10 anos.

Filippi destacou que o PDD promove uma visão ampla sobre as necessidades e as potencialidades do município, além de ter como base os avanços já conquistados pela cidade e sua consolidação.

“O PDD é o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento, do governo federal) diademense, uma peça importante para uma Diadema que queremos. Com o pé no presente, mas olhando para o futuro. Enfrentamos no passado vários obstáculos de uma cidade que se urbanizava rapidamente. Desta vez, o cenário é de mudança de perfil econômico, ampliação de um cobertor social que permita igualdade de oportunidade e alinhamento com as políticas públicas do governo federal”, afirmou o prefeito.

O projeto pretende contar com ações de curto, médio e longo prazos num intervalo de dez anos, correspondente a três planos plurianuais. O primeiro está em curso, aprovado em lei no ano de 2021 e com início em 2022; o segundo a ser deliberado e aprovado em 2025; e o terceiro em 2030. O PDD se propõe a orientar esse planejamento, com ênfase na política de inclusão social; de infraestrutura regional e urbana; e de desenvolvimento econômico sustentável. Além disso, o programa vai apontar os recursos e as parcerias necessárias para que os seus objetivos sejam alcançados.

Dos R$ 3,1 bilhões previstos para o projeto, pouco mais de 40% sairão dos cofres da Prefeitura, 10% do governo do Estado e o restante virá da União. O programa vai abranger construções de novas moradias, incentivo à indústria e comércio, educação e saúde.

“Algumas mudanças já estão acontecendo. O PDD já começou com o Quarteirão da Educação, o novo Hospital Municipal e a construção de três novas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). É o maior investimento já planejado para Diadema”, comentou a secretária de Planejamento e Gestão, Fátima Queiroz.

A cerimônia de lançamento do Plano Desenvolve Diadema contou com as presenças dos ministros do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB), e do Trabalho, Luiz Marinho (PT).

“Esse programa lançado pela Prefeitura vai atrair muitas empresas para o município. Isso vai gerar emprego, renda e vai fazer a economia girar”, disse Marinho.

Já França mencionou a reforma tributária aprovada no Congresso Nacional e que, segundo o ministro, terá um impacto maior na economia a partir do ano que vem. Segundo ele, Diadema sai na frente das outras cidades ao pensar nos próximos dez anos.

“No ano que vem teremos um novo País com a reforma tributária. Teremos um novo sistema de tributação e arrecadação, e as cidades precisam se planejar para esse cenário. É isso que Diadema está fazendo com o PDD”, afirmou Márcio França.