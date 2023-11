Palavra do Leitor - 17 de novembro de 2023

Ecovias

‘Falha de manutenção expõe motoristas a perigo nas vias Anchieta e Imigrantes’ (Primeira Página, ontem). Ecovias, Enel, planos de saúde, serviços privados caros e problemáticos. Tarcísio ainda quer privatizar a Sabesp. Mais problemas chegando!

Marcos Silva

Corrupção

É gravíssimo o caos ao qual chegamos no Brasil. Respeito às leis e aos cidadãos não existe e é possível atribuí-lo às autoridades que nos representam. Legislativo, Executivo e Judiciário têm a responsabilidade pela situação atual de desrespeito à coisa pública. Não adianta fazermos de conta que temos democracia no Brasil, pois falta respeito a tudo. Nosso País, assim como vai, não terá futuro algum. A quem interessa esse caos? Aos políticos corruptos e incompetentes de todos os níveis, com raríssimas exceções, “disfarçados de homens públicos”. Será que o mar de corrupção reinante no Brasil, há mais de 20 anos, vai ser extirpado com os depoimentos dos laranjas dos corruptos acusados pela CPI da pandemia de surrupiar bilhões de reais da saúde pública? Jamais! Pois os laranjas têm receios de indicar os nomes dos mentores que comandam o vergonhoso esquema desbragado de corrupção no Brasil, protegidos pelo famigerado corporativismo. Enfim, os ladravazes só pensam em se perpetuar no poder a qualquer custo e, dessa forma, as pessoas se sentem obrigadas a continuar alimentando esse cruel estilo sujo e mesquinho de fazer política. Triste Brasil!

Francisco Emídio Carneiro

Coca-Cola

‘Caravana de Natal da Coca-Cola ilumina as ruas do Grande ABC’ (Setecidades, dia 15). Noite de terça-feira, uma insistente garoa não impediu que centenas de pessoas permanecessem nas calçadas, na Rua Ana Neri e trecho da Avenida Utinga; a grande maioria de crianças e idosos, todos esperando a caravana de Natal dos caminhões da Coca-Cola. O itinerário estava no site da própria empresa. Tudo parecia que ia ser uma grande manifestação de carinho e alegria, mas, no último instante, alguém resolveu mudar o percurso frustrando todos que já estavam há mais de uma hora, em pé, aguardando pelo momento. A caravana subiu a Avenida da Paz, a Rua Sidnei, depois a Cartagena, mas, em seguida, resolveu adentrar pela rua Tokio, a três quadras do percurso previamente divulgado. E o que era para ser uma festa de alegria, se transformou em desilusão, decepção e choro. Que coisa feia, Coca-Cola; se não é para seguir o roteiro, então não divulgue o mesmo. Creio que na Rua Ana Neri e na Avenida Utinga, a partir de agora, todos irão beber Pepsi.

Francisco de Oliveira Junior

Santo André

Trabalho

Em insana decisão do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho (PT-SP), o governo revoga portaria que permitia livre acordo entre empregador e empregado a trabalhar nos domingos e feriados, respeitando todos os direitos dos trabalhadores. Essa decisão contra a livre iniciativa pode gerar demissões ou aumentar o custo das empresas, num momento em que o índice de desemprego no País é alto, de quase 8%. A partir de agora, esse trabalho somente será permitido se autorizado em convenção coletiva. Marinho, que já foi presidente de sindicato, deseja retrocesso trabalhista patrocinando aos líderes sindicais a possibilidade de amplo e indecente balcão de negociatas como ocorria em passado recente. Vergonha!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)