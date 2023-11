Charge - 17 de novembro de 2023

A história de 61 anos da Toyota em São Bernardo chegou ao fim. A empresa, que operava na cidade desde 1962, realizou ontem o desligamento dos últimos 150 funcionários, cinco dias após o encerramento definitivo das atividades na unidade. No espaço eram produzidas peças para veículos.

Em abril do ano passado, quando diretoria da empresa anunciou o fechamento, 550 funcionários atuavam na planta. Eles tiveram a opção de seguir para as unidades de Indaiatuba, Sorocaba ou Porto Feliz, no Interior paulista. Segundo a Toyota, cerca de 120 trabalhadores aceitaram a mudança. os demais foram desligados.

Por nota, a empresa confirmou ontem a desativação da primeira unidade da marca fora do Japão. “A Toyota do Brasil confirma que finalizou o processo de transferência das operações da fábrica de São Bernardo para as unidades em Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz. Com isso, a unidade de SBC deixa de operar a partir do dia 11 de novembro de 2023”, informa a montadora.