Toyota encerra sua história de 61 anos em São Bernardo

A história de 61 anos da Toyota em São Bernardo chegou ao fim. A empresa, que operava na cidade desde 1962, realizou ontem o desligamento dos últimos 150 funcionários da unidade, cinco dias após o encerramento definitivo das atividades na unidade. No espaço eram produzidas peças.

Em maio do ano passado, quando diretoria da empresa anunciou o fechamento, 550 funcionários atuavam na planta. Eles tiveram a opção de seguir para as unidades de Indaiatuba, Sorocaba ou Porto Feliz, no Interior paulista. Segundo a Toyota, cerca de 120 trabalhadores aceitaram a mudança. os demais foram desligados.

Por nota, a empresa confirmou ontem a desativação da primeira unidade da marca fora do Japão. “A Toyota do Brasil confirma que finalizou o processo de transferência das operações da fábrica de São Bernardo para as unidades em Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz. Com isso, a unidade de SBC deixa de operar a partir do dia 11 de novembro de 2023”, informa a montadora.

“A Toyota valoriza a história da fábrica de São Bernardo e reconhece a dedicação dos envolvidos por todo legado e crescimento da companhia construídos com a comunidade, parceiros e colaboradores ao longo de 60 anos”, prossegue.

Por fim, destaca vantagens encontradas em outras cidades paulistas. “A concentração estratégica das operações no Interior de São Paulo oferece oportunidades de crescimento para a Toyota na competitividade da companhia diante dos desafios do mercado brasileiro”.

O diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wellington Damasceno, chama atenção para a necessidade discutir as demandas do setor automotivo. Ele lembra da Ford, que também deixou São Bernardo, em 2019, mas diferentemente da Toyota, que se mudou para o Interior, encerrou suas atividades no Brasil.

“Acho que a questão da Toyota nos remete a discutir com todos os atores. A própria indústria, com os governos estadual e federal, com o ministro Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços). Enfim, a gente precisa discutir se a indústria é importante para o crescimento do País e cobrar a políticas voltadas para o setor para que haja crescimento e possibilidades de novas empresas se instalarem no Brasil”, aponta.

CRONOGRAMA

Em maio de 2022 a Toyota anunciou que deixaria São Bernardo. Na ocasião, o presidente, Rafael Chang, afirmou que a questão era de “sinergia” e que nenhum dos funcionários ficaria desaparado.

O prefeito de Sâo Bernardo, Orlando Morando, “lamentou” a decisão e disse que iria procurar Chang para tentar fazer com que ele mudasse de ideia, mas não obteve êxito.