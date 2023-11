Mercedes inicia entrega de ônibus elétricos feitos em São Bernardo

A Mercedes-Benz está iniciando a entrega das primeiras 50 unidades do ônibus elétrico peroduzido em São Bernardo. Eles serão utilizados por três empresas que operam na Capital. Os veículos devem entrar em operação já no início de 2024.

“Estas mesmas empresas pretendem adquirir um total de mais de 500 ônibus”, afirma Walter Barbosa, diretor de vendas e marketing de ônibus da Mercedes-Benz do Brasil.

“Este expressivo volume reafirma a entrada da empresa na era da eletromobilidade com veículos comerciais no País”, diz Achim Puchert, presidente da Mercedes no Brasil e CEO da América Latina. “É muito significativo o fato de começarmos essa jornada por São Paulo, a maior cidade do País e da América Latina, que utiliza fortemente os ônibus em seu sistema de transporte coletivo. Nós também temos o compromisso de buscar soluções de descarbonização no transporte, contribuindo para a melhor qualidade do ar”, completou o presidente.