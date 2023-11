Cafeteria conceitual abre primeira unidade na região; investimento é de R$ 4 milhões

A cafeteria We Coffee abriu a sua primeira unidade no Grande ABC. A marca funciona desde domingo no ParkShopping São Caetano, onde ocupa área de 100 m² e terá um conceito completamente diferente das outras lojas espalhadas pela Capital. “Essa loja seguirá o tema ‘De Pernas Pro Ar’, onde o cliente terá a impressão que está de ponta-cabeça”, explica Junior Vieira, diretor de marketing da We Coffee.

No espaço, os pedidos dos clientes são entregues através de um sistema de roldanas ou podem ‘surgir’ em uma nuvem no meio da loja. “A loja de São Caetano, apesar de ser menor em tamanho que as demais, tem como intuído trazer uma realidade diferente, desafiando a gravidade em um universo invertido”, explica o diretor.

Foram investidos R$ 4 milhões na unidade.