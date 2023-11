Obituário - 5 de novembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Benedita Pires de Lorenci, 101. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 31 de outubro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Jacinta da Silva, 92. Natural de Igaci (Alagoas). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 31 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isaura Villani do Nascimento, 87. Natural de São Caetano. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 31 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eugênio Raimundo, 85. Natural de Nhandeara (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 31 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Catarina da Fonseca Augusto, 83. Natural de Caldas (MG). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 31 de outubro, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Alberto Pereira da Silva, 83. Natural de Pelotas (RS). Residia na Vila Cardoso Franco, em São Paulo. Dia 31 de outubro, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Negleci Sanches Franco, 77. Natural de Catanduva (SP). Residia no Jardim Cambuí, em Santo André. Dia 31 de outubro. Memorial Jardim Santo André.

Dirceu José dos Santos, 71. Natural de Santa Maria da Serra (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 31 de outubro, em Santo André. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Wesley de França de Assis, 34. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Ajudante. Dia 31 de outubro. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

Elza Carmen Cianciulli, 77. Natural de São Caetano. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 31 de outubro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO CAETANO

Áurea Auridice Quiqueto Fernandes, 89. Natural de Jundiaí (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 31 de outubro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Joventina Rodrigues da Silva, 96. Natural de Monteiro (PB). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 31 de outubro. Vale da Paz.

Antônio de Paula, 88. Natural de Barra Longa (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 31 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio de Paula, 88. Natural de Barra Longa (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 31 de outubro, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Lúcia Freitas Ribeiro, 84. Natural de Jeriquara (SP). Residia no Jardim Novo Pantanal, em São Paulo. Dia 31 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Demontier Tavares, 67. Natural de Baixio (CE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 31 de outubro, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Florisvaldo Alves de Brito, 81. Natural de Nova Canaã (BA). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 31 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauro Leite Pereira, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Maria Luiza. Dia 31 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Marye Waratani, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 31 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Demontier Tavares, 67. Natural de Baixio (CE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 31 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Elisabete Guedes dos Santos, 65. Natural de Andradina (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 31 de outubro. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, Capital.

Iecione Ferreira de Souza, 64. Natural de Rio Formoso (PE). Residia no bairro Eldorado. Dia 31 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Valter Ferreira, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Campestre. Dia 31 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Zaquel Silveira, 56. Natural de Iguaraçu (Paraná). Residia no Jardim Novo Pantanal, em São Paulo. Dia 31 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Gilson Alexandre de Souza, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 31 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

André Ribeiro, 43. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Diadema. Dia 31 de outubro. Crematório Santa Catarina, em Jandira (SP).

MAUÁ

Orlando Rossette, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 31 de outubro, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

RIBEIRÃO PIRES

Adilson Aparecido da Silva, 53. Natural de Santo André. Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 31. Cemitério São José.