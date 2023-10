Câmara de São Caetano aprova programa tarifa zero

A Câmara de São Caetano aprovou por unanimidade o projeto que institui o programa tarifa zero nos ônibus no município.

De autoria do Executivo, a proposta estabelece que todos os passageiros, de qualquer idade, poderão pegar os ônibus das oito linhas municipais de forma gratuita.

Após aprovação em dois turnos, o projeto segue para a sanção do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

“É um momento único e histórico. Esse projeto mexe com a visão sobre política pública e mostra para todas as outras cidades que é possível fazer. São questões de prioridade e nós priorizamos isso para chegarmos ao dia de hoje. É um projeto que os moradores da cidade aguardam há muito tempo”, declarou o vereador Gilberto Costa (Avante), líder do governo na Câmara.

Os ônibus municipais são operados pela Vipe (Viação Padre Eustáquio), que cobra R$ 5 pela passagem. A tarifa será paga integralmente pela Prefeitura, que estima um custo de R$ 2,9 milhões por mês. De acordo com o projeto, a medida vai ter um impacto de apenas 0,3% no orçamento municipal deste ano; 2,47% no ano que vem; e 2,5% em 2025.

Os vereadores acreditam que a medida vai provocar aumento da demanda de passageiros no transporte público municipal, o que pode impactar positivamente no trânsito, na redução da poluição e também no comércio local.

“Fizemos planejamento, levantamento de custo e por isso temos ciência do quanto isso impacta na vida das pessoas do nosso município, da indústria, do comércio, dos prestadores de serviço, da dona de casa, enfim, de tantas pessoas”, disse Gilberto.

Até hoje, apenas Vargem Grande Paulista adota a tarifa zero dentre as 39 cidades da Região Metropolitana de São Paulo.