Lúcia França quer protagonismo de candidaturas femininas no PSB

Candidata a vice-governadora no ano passado, Lúcia França aposta na força-tarefa do PSB para aumentar a presença feminina na política a partir das eleições de 2024. Em entrevista ao Diário, ela contou que o objetivo da sigla é ter 50% de mulheres nas listas de candidatos a vereadores no Estado, conforme resolução interna que ela mesma articulou.

“O PSB é o primeiro partido que tem a ousadia e a coragem de formar chapas meio a meio para as próximas eleições. A resolução do nosso partido foi em março deste ano e desde então estamos rodando as cidades do Estado com o propósito de falar sobre isso e filiar mais mulheres”, declarou.

Partido que também abriga o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro das Micro e Pequenas Empresas, Márcio França, com quem Lúcia é casada, o PSB espera dar salto nas eleições do próximo ano. Embora o principal foco seja fortalecer a presença feminina no Legislativo, a legenda aposta na pré-candidatura da deputada Tabata Amaral à prefeitura da Capital. “A Tabata foi a mulher progressista mais bem votada nesta última eleição e a gente sabe que a cidade de São Paulo é um dos principais focos nas eleições municipais. Então, eu tenho certeza que candidaturas femininas serão impulsionadas pela candidatura dela”, disse Lúcia, que participou de atividade na Câmara de Diadema na noite de ontem.

O Grande ABC será um dos focos do PSB no Estado. Mesmo nas cidades onde não terá candidatos ao Executivo, Lúcia informou que o partido participará ativamente das campanhas apoiadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A região é historicamente progressista, a gente tem uma grande liderança do Lula na região. Isso nos impulsiona e abre portas para o nosso partido”.