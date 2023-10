Sam Neill, de 'Jurassic Park', faz tratamento experimental contra câncer raro

O ator Sam Neill, que ficou famoso como o médico Alan Grant no filme Jurassic Park - Parque dos Dinossauros (1993), falou sobre sua luta contra um câncer raro, o linfoma angioimunoblástico de células T em estágio 3, e deu mais detalhes sobre o andamento do tratamento experimental que recebeu.

"Eu sei que tenho, mas não estou realmente interessado nisso", compartilhou Neill. "Está fora do meu controle. Se você não pode controlar, não se envolva", disse em uma entrevista ao programa Australian Story.

Após o diagnóstico no início do ano passado, a quimioterapia inicial não surtiu efeito. Em resposta, os médicos optaram por um medicamento anticâncer raro. Com isso, Neill está em remissão há 12 meses, embora continue recebendo infusões periódicas. Ele refletiu sobre o tratamento, afirmando: "Mas está me mantendo vivo".

No entanto, os especialistas alertaram Neill sobre a possibilidade de o medicamento perder sua eficácia no futuro, ao que ele respondeu: "Estou preparado para isso". Sobre sua perspectiva de vida, ele mencionou que, enquanto a ideia de morrer seria "irritante", não tem "remotamente medo" de morrer. No entanto, a ideia de aposentadoria "me enche de horror".