Consórcio fará sinalização para proteção das áreas de mananciais

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC implementará sinalização visual com alertas visando proteção das áreas de manancial na região, que representam 56,4% do território do Grande ABC, ultrapassando 469 quilômetros quadrados. A implementação dos equipamentos será realizada por recursos do Governo do Estado, viabilizados por meio de projeto apresentado pela entidade regional ao Fehidro (Fundo Estadual de Recursos Hídricos), que liberou R$ 1,9 milhão para a realização do trabalho.

O objetivo da iniciativa é a preservação de uma área ambientalmente protegida e alertar a população sobre a importância desses locais.

As placas de sinalização serão produzidas em material ambientalmente ecológico, conhecido como madeira plástica, considerando a educação ambiental e a sustentabilidade. Com alta durabilidade, as estruturas apresentam grande resistência às intempéries, reduzindo os custos de manutenção. Além disso, não contam com componentes tóxicos na composição das tintas. Conforme definido pelo projeto, as placas serão instaladas em vias de acesso e nas entradas e saídas de bairros a partir de rodovias que atravessam a região. O próximo passo da inciativa é a contratação da empresa que fará a instalação dos materiais.

Os prefeitos decidiram também tratar em conjunto a definição do Governo do Estado de modificar as regras do regulamento das Uraes (Unidades Regionais de Saneamento Básico). A medida foi publicada em agosto deste ano pelo Estado, modificando as regras de um decreto anterior de 2021.