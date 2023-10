Tarcísio é o nome mais viável da direita hoje, diz Paraná Pesquisas

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) se mostra, neste momento, o nome mais viável para enfrentar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), numa eleição presidencial. Levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas indicou Lula como líder em todos os cenários mensurados, mas com diferença inferior quando o rival é Tarcísio.

Foram quatro cenários medidos pelo Paraná Pesquisas, sendo um deles com todos os potenciais nomes da direita no páreo – Tarcísio, o senador Sergio Moro (Podemos-PR), Romeu Zema (Novo, governador de Minas Gerais), Ratinho Júnior (PSD, governador do Paraná), Eduardo Leite (PSDB, governador do Rio Grande do Sul), Tereza Cristina (União Brasil, senadora) e Ronaldo Caiado (União Brasil, governador de Goiás).

Os nomes foram cotados porque o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) foi condenado à inelegibilidade pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião realizada no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros no dia 18 de julho do ano passado. Como Bolsonaro não apresentou uma figura à sucessão, o Paraná Pesquisas mediu os potenciais herdeiros de seu espólio eleitoral.

No estrato com todos os pretensos candidatos da direita, Tarcísio tem 12,7% de intenções de voto. A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), é a terceira, com 7,4%. Moro tem 6,7%. O ex-prefeiturável Ciro Gomes (PDT), 6,3%; Zema, 5,7%; Ratinho, 4,6%; Leite, 2,1%; Tereza, 1,9%; Caiado, 1,2%. Lula lidera com 36,6%. Brancos e nulos somam 10,2%. Não sabem ou não responderam, 4,7%.

No cenário 2, mais enxuto, Lula está à frente com 37,6%, mas vê Tarcísio atingir 18,9%. Tebet conta com 9%, Ciro com 8,7% e Leite, com 3,7%.

Já no cenário 3, com Zema como nome da direita, o governador mineiro alcança 15,3% – Lula bate 37,6%. Ciro tem 8,8%, mesmo percentual de Tebet, e Leite vai a 4%.

O último cenário apresenta Ratinho Júnior como presidenciável do campo da direita. Neste estrato, Lula chega a 37,7%, Ratinho a 12,8% - Ciro, 9,2%, Tebet, 8,7%, e Leite, 4,1%, vêm na sequência.

O Paraná Pesquisas ouviu 2.020 eleitores em 26 Estados e Distrito Federal e em 162 municípios brasileiros entre os dias 29 de setembro e 3 de outubro. A margem de erro é de 3,4 pontos percentuais para mais ou para menos.

AVALIAÇÃO

Com relação ao terceiro mandato de Lula, a maioria dos brasileiros entrevistados pelo Paraná Pesquisas aprova. São 51,6% que aprovam ante 43,7% que rejeitam – 4,7% não sabem ou não responderam.

Em uma estratificação mais detalhada, Lula tem 13% de ótimo, 25,2% de bom, 25,7% de regular, 8% de ruim e péssima 27,1% – 1% não soube ou não opinou.