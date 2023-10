Obituário - 14 de outubro de 2023

SANTO ANDRÉ

Vilmar Varela, 87. Natural de Tijucas (SC). Residia no Centro de Santo André. Dia 9 de outubro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Arthur Melinato Filho, 86. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 9 de outubro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rosalina Theodoroshi Romero, 85. Natural de Mundo Novo (SP). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 9 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Walter Aparecido Bertolani, 83. Natural de São Carlos (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 9 de outubro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Pedro da Silva, 81. Natural de Cabo (PE). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 9 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresa Mieko Kosaka Tomita, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Pires, em Santo André. Pensionista. Dia 9 de outubro. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Valdeci Vitorino Vieira, 59. Natural de Pocrane (MG). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Músico. Dia 9 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Carlos Pereira Franco, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Motorista/entregador. Dia 9 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivani Francisca do Carmo Almeida, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 9 de outubro em Santo André. Cemitério São Luiz, em Santo Amaro, Capital.

Ricardo Alexandro dos Santos, 49. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Massoterapeuta. Dia 9 de outubro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

João dos Santos Silva, 44. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Supervisor de operação. Dia 9 de outubro. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

Walter de Oliveira Pessoa, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9 de outubro, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Valdir Lopes, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Isabel, bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 9 de outubro, em Santo André. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

SÃO CAETANO

José Carlos Evangelista, 87. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 9 de outubro, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Aparecida Matheus de Almeida, 80. Natural de Novais (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 9 de outubro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Benedito de Jesus, 77. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 9 de outubro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Eduardo de Albuquerque de Campos, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alpina. Dia 9 de outubro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria José Santos de Almeida, 83. Natural de São Cristóvão (SE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Delfina Estevam, 82. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 9 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Olindo Hilário Vieira, 78. Natural de Raul Soares (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria de Lourdes Ferreira, 70. Natural de Belo Jardim (PE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Élio Ferreira dos Santos, 64. Natural de Canhobá (SE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Carlos Antônio dos Santos, 51. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9 de outubro. Memorial Jardim Santo André.

Oscar Alberto Araya, 45. Natural de Alucema Calama, Chile. Residia no bairro Eldorado. Dia 9 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

Leandro da Silva Mariano, 37. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 9 de outubro. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Aurélio de Figueiredo Neto, 69. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 9 de outubro, em Diadema. Cemitério São José.

HÁ UM MÊS

SANTO ANDRÉ

Maria Garcia Tombolatto, 100. Natural da Espanha. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 12 de setembro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Alzira Sanita Martini, 92. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 12 de setembro. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Silveira Rocha, 88. Natural de Boa Esperança do Sul (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 12 de setembro. Jardim da Colina.

Antônio Pereira Marques, 67. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 12 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nedina Alves Ferreira Loila, 65. Natural de Irapuã (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 12 de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Larissa Cristina Rovaris Pereira, 21. Natural de Santo André. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Marketing. Dia 12 de setembro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO CAETANO

Tereza Alves Conceição, 77. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 12 de setembro. Jardim da Colina.

Maria Lindalva da Silva, 70. Natural de Elesbão Veloso (PI). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 12 de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Giovana Pamela Celso, 37. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 12 de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Guilhermina Gomes Januário, 97. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Caetano Cesário de Souza, 97. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 12 de setembro. Vale da Paz.

Jacy de Araújo Sousa, 83. Natural de Herculândia (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Bruno Henrique Cardoso Pamplona, 27. Natural de Buritizeiro (MG). Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 12 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

César Felipe da Silva, 20. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Cidade Júlia, em São Paulo, Capital. Dia 12 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Fábio de Lima, 45. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 12 de setembro, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Jair de Souza, 74. Natural de Franca (SP). Residia na Vila Moderna, em Ribeirão Pires. Dia 12 de setembro. Cemitério São José.