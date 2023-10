Nome governista para suceder a Auricchio se afunila em S. Caetano

Afunilou a concorrência interna pela bênção do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), para liderar a candidatura governista ao Palácio da Cerâmica na eleição do ano que vem. Antes, o leque apresentava meia dúzia de nomes. Agora, somente três ainda seguem no páreo - e se movimentando intensamente pelo aval do tucano.

O Diário ouviu vários interlocutores do prefeito e figuras da classe política local e todos foram unânimes: somente a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone (PSDB), o reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo (PSD), e o vereador e ex-prefeito interino Tite Campanella (Cidadania) continuam com chances de indicação.

Até há algumas semanas, o trio era acompanhado pelo presidente da Câmara, Pio Mielo (PSDB), e pelo vice-prefeito da cidade, Carlos Humberto Seraphim (PL). Porém, segundo apurou o Diário, Auricchio tem confidenciado que Pio e Seraphim estão distantes – se não fora – na corrida interna.

A favorita para a indicação é Regina Maura. E os últimos movimentos de Auricchio só adicionaram força a esse favoritismo. Regina assumiu a presidência do PSDB municipal, sucedendo justamente Auricchio. A posse da secretária na função partidária foi com pompas na Câmara de São Caetano, reunindo toda a classe política local, inclusive o prefeito de Santo André e presidente estadual da federação PSDB-Cidadania, Paulo Serra.

Na última semana, como mostrou a coluna Cena Política, Regina também inaugurou um perfil “político” de Instagram. Na conta, ela divulga ações da Secretaria de Saúde e outras atividades da gestão Auricchio.

Regina Maura foi candidata à Prefeitura de São Caetano em 2012, pelo PTB, também como nome de Auricchio nas urnas. Ela foi derrotada, porém, pelo então vereador Paulo Pinheiro (hoje no União Brasil), que se desgarrou do grupo governista, arriscou e destronou o time auricchista. As lembranças da eleição de 2012 têm sido entraves para Regina assumir desde já o comando da candidatura de 2024, porém, dia a dia, Auricchio vem trabalhando para quebrar essa resistência.

Outro que tem se movimentado intensamente é Prearo. Nas últimas semanas, o reitor da USCS turbinou as agendas públicas, sobretudo as do lado de Auricchio: lançaram o Centro de Inovação, uma nova brinquedoteca da universidade e inauguraram Centro de Pesquisa Clínica. Prearo ainda liderou um grande evento de aniversário de 55 anos da USCS e foi agraciado com o título de cidadão são-caetanense.

Prearo corre por fora na preferência de Auricchio por ser novo na política - sua trajetória sempre esteve ligada à área acadêmica da USCS –, mas tem o perfil que o tucano gosta. O empecilho, que o pessedista tem tentado quebrar aos poucos, é junto à classe política mais tradicional da cidade.

Prefeito em exercício em 2021, durante imbróglio jurídico envolvendo a candidatura de Auricchio, Tite Campanella segue no páreo e também mantém costuras políticas mirando 2024. Na última semana, trouxe para São Caetano o presidente estadual do Republicanos, Reinaldo Carneiro, e o levou para uma conversa com Auricchio no gabinete do chefe do Executivo.

Caso migre para o Republicanos, Tite ganha um discurso para se viabilizar: estar no mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que recebeu 60,1% dos votos válidos de São Caetano em 2022. De perfil mais à direita (maioria do eleitorado de São Caetano), Tite se destacou na política da cidade ao, como prefeito, peitar restrições impostas pelo então governador João Doria (PSDB) e liberar o funcionamento de comércio durante a pandemia.