Marcos Mion se emociona ao assistir propaganda que fez com Sylvester Stallone

Marcos Mion vive usando suas redes sociais para compartilhar diversos momentos de sua vida e não faz questão de esconder seus sentimentos dos fãs e seguidores. Por conta disso, o apresentador já mostrou que ficou emocionado em diversos momentos de sua vida, e especialmente quando foi contratado pela TV Globo.

Entretanto, parece que um novo acontecimento deixou o apresentador do Caldeirão com Mion ainda mais sentimental e chorão. Através do feed do Instagram, Marcos Mion revelou que fez uma propaganda com um famoso banco. Diferente de qualquer outro comercial brasileiro, este contou com a participação de Sylvester Stallone e a famosa música usada nos filmes de Rocky Balboa.

Para deixar a data marcada, o apresentador publicou um vídeo reagindo à propaganda e não conseguiu conter as emoções. Além de chorar, Mion não escondeu o choque ao ver o trabalho concluído e a participação super importante de Stallone.

AS COISAS CHEGARAM NO NÍVEL DO INCOMPREENSÍVEL? Obrigado por tantas mensagens, por tanta torcida, tanto reconhecimento? Por aqui sou só lágrimas e joelho ao chão. Gratidão e humildade. Sempre. Como contei no Stories, foram duas horas de reunião falando sobre o conceito de Itaú Uniclass e 10 minutos finais - já naquela hora que vai todo mundo levantando pra sair - de eu contando sobre minha admiração pelo Sylvester Stallone e minha adoração pelo Rocky Balboa. Os dez minutos finais que ficaram na cabeça do genial e sensível Rafael Urenha , que voltou, depois de dez dias, com essa campanha surreal pra me apresentar!, escreveu na legenda.

E não para por aí! Ao compartilhar o resultado do comercial com os seguidores, Mion não deixou de pontuar que ele foi a única pessoa que teve a oportunidade de subir a famosa escadaria do filme com a música original de modo legal e com os direitos pagos, e junto com o ator mundial.

Parando pra analisar friamente e o cérebro de fato explodir: eu sou a única outra pessoa que subiu a escadaria tocando a música de forma oficial, com os direitos pagos! E ainda subi COM ELE! Nem o Michael B. Jordan, que faz o Creed, fez o mesmo. O quão SURREAL é isso?

Quem pode, pode!