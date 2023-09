S.Caetano inicia ampliação e modernização da Central de Triagem do Saesa

A Prefeitura de São Caetano deu início a obras de ampliação e modernização da Central de Triagem de Resíduos Recicláveis do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), no Bairro Prosperidade.

“O tratamento de resíduos é um grande desafio para as cidades. E a reciclagem é um dos principais pilares desse processo, não só por uma questão de sustentabilidade mas, também, pelo aspecto social, de geração de renda para as famílias coletoras”, disse o prefeito José Auricchio Júnior. “Iniciamos a coleta seletiva há 15 anos e alcançamos a universalização. A meta, agora, é aprimorarmos o tratamento, reaproveitando mais de 90% dos materiais recicláveis coletados.”

As obras iniciam segunda-feira (2/10) e devem terminar no prazo de um ano. “A ampliação desse espaço trará um aumento de pelo menos 30% da capacidade de produção, visando ao cumprimento das metas estabelecidas no Plano Municipal de Saneamento Básico”, afirmou o superintendente do Saesa, Rodrigo Toscano. Atualmente, são coletadas e enviadas para triagem cerca de 150 toneladas de material por mês, em média.

São Caetano é referência nacional em coleta de lixo e reciclagem, ocupando o 1º lugar na universalização do saneamento, de acordo com o ranking da ABES (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental).

A cidade conta com um sistema de coleta seletiva universalizada, que atende a 100% da população. Toda coleta seletiva do município é transportada até a Central de Triagem diariamente. No Centro da Coleta Seletiva é feita a separação do material reciclável por uma cooperativa contratada pelo Saesa.

A coleta seletiva é realizada de segunda a sexta-feira, um dia em cada bairro, a partir das 7h, de acordo com a programação:

Segunda-feira: Barcelona, Fundação e Prosperidade;

Terça-feira: São José, Mauá e Jardim São Caetano;

Quarta-feira: Santo Antônio, Santa Paula e Centro;

Quinta-feira: Santa Maria, Boa Vista e Nova Gerty;

Sexta-feira: Oswaldo Cruz, Olímpico e Cerâmica.