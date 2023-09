Casa do Hip Hop de Mauá celebra 50 anos do movimento

A Casa do Hip Hop de Mauá organiza a ‘Festa Hip Hop em ação!’, com apresentações gratuitas e livres de graffiti, DJ, break, MCs, Bboys e Bgirls. A atividade acontece no sábado, das 10h às 17h.

Em comemoração aos 50 anos de hip hop no mundo, os jovens do movimento continuam com a comemoração dessa cultura popular que surgiu entre as comunidades afro-americanas do subúrbio de Nova York na década de 1970. Essa cultura, com seu início em um ambiente extremamente fragilizado por diversos tipos de violências, carrega a síntese do que é transformação.

O hip hop, desde a década de 1970, conquista o mundo e muda a música, a dança, a moda, as artes visuais e a maneira como toda uma juventude, em sua grande maioria preta e periférica, se expressa. A Casa do Hip Hop de Mauá está localizada à rua David Boscariol, 92, Jardim Rosina.