Violonista Robson Miguel apresenta A Alma do Violão em São Caetano

Toque das cordas que formam o som do encontro da madeira com o metal dão o tom da relação entre o músico e o violão. Robson Miguel, conhecido como um dos maiores violonistas do mundo, se prepara para encantar o público no show A Alma do Violão. Para marcar seu retorno ao cenário musical, o mestre combina suas composições autorais com os grandes sucessos do mundo em noite no são-caetanense Teatro Santos Dumont, dia 30 de setembro, às 20h. Os ingressos já estão à venda.

“Este concerto é um presente para todos aqueles que me apoiaram ao longo dos anos. É um momento especial para mim e para a música. Estou ansioso para compartilhar meu amor e paixão com todos vocês”, ressalta o músico.

Com carreira reconhecida internacionalmente, Robson possui 27 CDs e 21 DVDs gravados entre a América e Europa. Além disso, o artista também é criador de diversas trilhas sonoras para filmes.

Serviço

Show A Alma do Violão - Mestre Robson Miguel

Data: 30 de setembro

Horário: 20h

Local: Teatro Santos Dumont - Av. Goiás, 1111 - Centro, São Caetano

Ingressos: a partir de R$ 50 a R$ 100 + taxas de serviço, com direito a meia entrada. Compra antecipada pelo site www.bilheteriaexpress.com.br ou pelos pontos de venda indicados.