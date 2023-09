Parque Tom Jobim, em São Caetano, recebe shows de Luiza Possi, Léo Maia e Renato Teixeira

Entre amanhã e domingo, o Parque Espaço Cerâmica Tom Jobim, ao lado do ParkShopping São Caetano, promete ser um local democrático de acesso à música. No espaço acontece o Festival de Primavera Fundação das Artes, que contará com shows gratuitos e diversas opções gastronômicas. Amanhã, às 20h, a cantora Luiza Possi se junta à Big Band Salada Mista para apresentar seu espetáculo, que conta com arranjos vibrantes de jazz e MPB (Música Popular Brasileira). Ao Diário, a artista revelou suas expectativas para o festival, que ainda terá Léo Maia, no sábado, e Renato Teixeira, no domingo.

O Festival irá contar com a estrutura completa do parque, com espaço pet, playgrounds, aparelhos de ginástica ao ar livre, pista de caminhada e labirinto com vegetação, além da presença da natureza ao seu redor. “Acho incrível a música ser democratizada e todos poderem ter acesso a ela, e curtir juntos, de graça e ao ar livre, na natureza, ainda mais com esse calor gostoso, até porque adoro cantar em parques e praças públicas. Terei a parceria da Big Band Salada Mista e, pessoalmente, a presença de banda em shows ao vivo engrandece muito o espetáculo. Quanto mais músicos e elementos musicais no palco, melhor fica”, afirma Luiza Possi.

Filha de uma das maiores cantoras da MPB, Zizi Possi, Luiza tem diversos álbuns lançados, iniciando sua trajetória em 2002, com o lançamento do disco Eu Sou Assim, que teve a canção homônima como destaque na novela Mulheres Apaixonadas, da TV Globo, além de figurar nas principais paradas de rádio do País. São mais de 20 anos de carreira que segue com reinvenções, como o último projeto da artista, LUIZA POP, lançado no mês de junho e que conta com participação de nomes como Lulu Santos, Wanessa Camargo e Luccas Carlos.

“A expectativa para a apresentação é encontrar o maior número de pessoas que posso em São Caetano, um lugar que gosto tanto no Grande ABC, e sei que estão todos empolgados para se encontrar assim como eu. O espetáculo vai passar pelo meu repertório tanto de show quanto de discos e será muito gostoso, passa por rock, por samba, e outros gêneros, enfim, literalmente uma salada mista”, revela a artista, que sobe ao palco amanhã. A entrada é gratuita , mas o público pode contribuir com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.

No palco principal, além de Luiza, o público presente poderá acompanhar os shows de Léo Maia, filho de Tim Maia, que apresenta o Baile do Síndico no sábado, às 20h. Já no domingo, a partir das 18h, o cantor Renato Teixeira embala o público no encerramento do festival, com sucessos como Romaria e Tocando em Frente. A programação inclui também apresentações dos organismos formados por alunos e professores da Fundação das Artes, como Orquestra Sinfônica Jovem, Grupo de Trombones, Quarteto de Violões, Choronas, entre outros.

Para comer, o público também terá à disposição opções de food trucks. A programação completa está em www.fascs.com.br. O evento é uma parceria da Fundação das Artes, ParkShopping São Caetano e a Prefeitura de São Caetano.