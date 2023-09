Gelateria Milk Creamery realiza ação promocional para dia do sorvete

Em uma semana comemorativa com o Dia do Cliente em 15 de setembro e o Dia do Sorvete, comemorado em 23 de setembro, a Milk Creamery, gelateria referência no universo de gelatos pela experiência de consumo e alta qualidade dos ingredientes, terá promoções especiais e sorteios válidos para todas as lojas da rede localizadas em São Paulo, incluindo São Caetano, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro.

Todos que marcarem a Milk Creamery durante essa semana participarão de um sorteio no dia 24 e 15 pessoas ganharão prêmios que também serão sorteados no mesmo dia. Aqueles que fizerem a marcação do @milkcreamery terão o post respostado no perfil da marca e receberão uma mensagem confirmando a participação no sorteio.

A rede tem um cardápio variado com diversas opções de gelatos, milkshakes, rolls e sobremesas e faz sucesso pelo sabor dos itens, produzidos de maneira artesanal, com menos açúcar, sem gordura trans, conservantes ou aromatizantes artificiais e até 60% menos de gordura que os sorvetes tradicionais. Opções sem glúten, sem lactose e veganas também fazem parte do cardápio e prometem agradar aos mais diversos gostos e preferências.

Com a primeira unidade inaugurada em 2017, na cidade de Curitiba (PR), a rede Milk Creamery conta atualmente com 12 lojas localizadas nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. A marca é reconhecida pela alta qualidade dos ingredientes cuidadosamente selecionados.