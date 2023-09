Em cenário embolado, Fabio Palacio lidera a corrida em S.Caetano

O candidato de oposição Fabio Palacio (União Brasil) lidera, numericamente, a corrida eleitoral pela Prefeitura de São Caetano a um ano do início da campanha eleitoral. Ele aparece com 21,9% das intenções de voto, segundo levantamento Diário/Paraná Pesquisas. Como a margem de erro é de quatro pontos percentuais, o índice mostra empate técnico com dois nomes que se apresentam como governistas. Tite Campanella (Cidadania) tem 21,1% e Regina Maura Zetone (PSDB) aparece com 17,7%.



No cenário estimulado, onde o pesquisador mostra um disco com o nome de todos os concorrentes, a quarta colocação ficou com o vereador Caio Salgado (PL), com 7,5% das menções. Na sequência aparecem a vereadora Bruna Biondi (Psol), com 4,2%, e o reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Leandro Prearo (PSD), com 1,8%.



Disseram que não votariam em nenhum dos candidatos apresentados, votariam em branco ou anulariam 17,7% dos eleitores entrevistados pelo instituto Paraná Pesquisas. Não souberam ou não quiseram responder 8,1% dos são-caetanenses consultados.



No segundo cenário, onde o nome governista apresentado foi o de Regina Maura, secretária de Saúde e presidente municipal do PSDB, partido do prefeito José Auricchio Júnior, que não poderá concorrer à reeleição, Fabio Palacio aumenta a vantagem, liderando com 26,8% das intenções. A tucana vem em segundo, com 23,5%.



Na sequência, aparecem Caio Salgado, com 11%, Bruna Biondi, com 5%, e Leandro Prearo, com 2,9%. Disseram que não votariam em nenhum dos candidatos, votariam em branco ou anulariam 21,9% dos eleitores consultados. Outros 8,9% dos entrevistados disseram não saber ou não quiseram responder.



Os pesquisadores do instituto Paraná também mediram a rejeição dos principais concorrentes. Regina Maura lidera o ranking, com 26,2%. Na sequência aparecem Fabio Palacio, com 22,4%, Tite Campanella, com 21,9%, Bruna Biondi, com 19,8%, Caio Salgado, com 19%, e Leandro Prearo, com 14,5%.



Disseram que podiam votar em todos os candidatos apresentados 10,1% dos eleitores consultados pelos pesquisadores. Outros 23,5% não quiseram ou não souberam responder ao questionamento.



No cenário espontâneo, onde o pesquisador pergunta em qual candidato o eleitor votará, mas não apresenta as opções, José Auricchio Júnior, que não pode concorrer porque já está no segundo mandato consecutivo, lidera com 8,3%. Na sequência vêm Fabio Palacio (2,7%), Tite Campanella (2,1%), Regina Maura (0,6%), Leandro Prearo (0,5%), Bruna Biondi (0,2%) e Caio Salgado (0,2%). Outros nomes chegaram a 2,2%. Exatos 76,8% não souberam responder; 6,4% não votariam em ninguém, votariam em branco ou anulariam.



O instituto ouviu 626 eleitores de São Caetano, a partir de 16 anos, entre os dias 16 e 18 de setembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais.