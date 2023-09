Mais mudanças no PL de Mauá

A chegada do vereador Sargento Simões ao PL em Mauá, antecipada pelo Diário na edição de ontem, terá mais um episódio. A cúpula estadual da legenda decidiu também mudar por completo a direção da sigla na cidade. Atualmente o presidente do partido é o vereador e ex-mandatário da Câmara Zé Carlos Nova Era, mas o encaminhamento feito foi o de que Simões também deve assumir as rédeas da agremiação no município. Simões tem dito que espera contar com apoio de Nova Era na construção de sua candidatura própria à Prefeitura no ano que vem, bem como quer ter ao lado o ex-prefeito Clóvis Volpi, até então apontado como nome do PL na corrida eleitoral de Mauá.

GCMs na Câmara – 1

Esta coluna já mostrou que o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo, tem encaminhado à Câmara Municipal guardas-civis que possuem problemas de ordem de saúde ou disciplinar. E o assunto ainda rende nos corredores da Casa. O novo debate é com relação a um agente que fazia a escolta do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), designado por Morando para o Legislativo. Esse agente tem mantido postura de chefia, mesmo sem ser, fato que vem causando ruído no Parlamento.

GCMs na Câmara – 2

Vereadores acionados têm levado para o presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (PSDB), o problema. O tucano vem ouvindo as reclamações, mas tem sido criticado pelo fato de não resolver a celeuma.

Improdutivo

Ainda na Câmara de São Bernardo, a sessão da última quarta-feira foi uma das mais improdutivas dos últimos tempos. Foram aprovados somente dois requerimentos: um de Paulo Chuchu (PRTB), congratulando equipes da Delegacia da Defesa da Mulher, do 2º DP e da Delegacia Seccional pela prisão de Lucas Bonfim Lhamas (que matou a namorada na Vila Vivaldi), e outro, de Gordo da Adega (Republicanos), de pesar pela morte de um morador da cidade.

Pizza e política

Pré-candidato à Prefeitura de São Caetano, Fabio Palacio (União Brasil) reuniu ontem cerca de 250 pessoas em uma tradicional pizzaria da cidade para falar sobre a construção do projeto eleitoral para o ano que vem. No encontro estiveram os vereadores Edison Parra (Podemos) e Ubiratan Figueiredo (PSD).

Novo comando no PTB

O empresário Rodrigo Sodré assumiu o comando do PTB em São Caetano, e ficará responsável por conduzir a legenda na cidade em meio à discussão nacional de fusão partidária. A executiva provisória municipal possui ainda Piedade Coelho como secretária-geral, Maria José Stipp como presidente do PTB mulher, José Melatti como secretário de finanças e João Victor Chaves das Silva como presidente da juventude trabalhista cristã conservadora do PTB.

Outdoors

Chamou atenção a instalação de série de outdoors do presidente da SPObras, Taka Yamauchi (MDB), nas principais vias de Diadema. A peça publicitária traz Taka ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Taka é pré-candidato à Prefeitura de Diadema, com imagem vinculada à dos dois gestores.