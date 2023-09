Casal Morando opta por política em vez de falar de tragédia em escola

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), decidiu colocar em segundo plano a morte da estudante Isadora Custódio, 5 anos, atingida por um galho de árvore dentro da Emeb Lauro Gomes, no bairro Rudge Ramos. Depois de classificar a morte como “fatalidade”, mesmo após ter sido alertado pelos próprios alunos, há cinco anos, do risco de queda da espécie, Morando tenta, a fórceps, pautar outros assuntos.

A estratégia envolve superdimensionar a disputa pela presidência nacional do PSDB e transferir responsabilidades, em vez de admitir a falha e ampliar a fiscalização para que a tragédia não se repita em outras escolas – a equipe do Diário percorreu outros colégios da cidade e constatou que o cenário da Emeb Lauro Gomes está presente em outros equipamentos, com árvores de grande porte em pátios onde as crianças brincam e outras apresentando envergamento.

O Diário apurou que, na terça-feira, um dia depois da morte de Isadora, Morando reuniu seu secretariado e em nenhuma vez tocou no assunto. Ele preferiu comentar sobre a liminar que ele obteve para forçar o diretório do PSDB nacional a realizar novas eleições internas – ele contestou a continuidade do mandato do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, atual mandatário do tucanato nacional.

Nesta semana, inclusive, Morando concedeu entrevista à Jovem Pan. Ficou quase dez minutos no ar e, em nenhum momento, citou a menina Isadora. Optou por somente comentar o embate no PSDB e criticar o grupo de Eduardo Leite no diretório.

Ele só voltou a tocar no assunto na quinta-feira, em live que realiza semanalmente nas redes sociais.

A mesma postura tem sido adotada por Morando em suas redes sociais. Somente uma nota fria foi emitida pelo prefeito no dia da morte da aluna. Depois, nenhuma citação a Isadora.

E, assim como Morando, a deputada estadual Carla Morando (PSDB) quase nada falou do tema. Ela se limitou a reproduzir a nota seca do marido, sem tecer falas de sua autoria de fato. Nas redes sociais, Carla voltou a tratar de temas políticos – postou foto até com o novo conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado), o ex-prefeito de Mogi das Cruzes Marco Bertaiolli.

CRÍTICAS

A postura de Morando tem sido criticada por adversários políticos. Rafael Demarchi (União Brasil), ex-vereador e ex-prefeiturável, disse que ouviu a entrevista do tucano na Jovem Pan e se “surpreendeu” negativamente.

“Para minha surpresa, na semana que estamos vivenciando na cidade, após uma tragédia que vitimou uma pequena criança, achei que o prefeito estava indo dar uma palavra de conforto e tranquilidade aos pais de nossa cidade, apresentando um plano emergencial de podas e manutenções nas escolas municipais. Mas eu estava errado. Foi falar na rádio para fazer política e xingar o prefeito de Santo André, além de falar do PSDB”, comentou.

“Creio que o momento, como prefeito de uma importante cidade como a nossa, exigiria mais controle e mais empatia com nossos moradores. Não é momento de fazer política nas rádios ou TV, mas sim de tranquilizar os pais de nossa cidade com um plano estratégico de manutenção das Emebs”, completou Demarchi.

O vereador Julinho Fuzari (PSC) também tem questionado a administração sobre a falta de planejamento com relação à poda de árvores e à desatenção sobre alertas, como os emitidos pelos estudantes da Emeb Lauro Gomes.