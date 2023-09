Repercussões da pesquisa andreense

Como era de se esperar, o assunto político do dia em Santo André foi o levantamento do Diário/Paraná Pesquisas sobre o cenário eleitoral da cidade a um ano da campanha de 2024. Junto à classe política, dois pontos chamaram atenção: o percentual dos candidatos do PT – o ex-prefeito Carlos Grana e a ex-vereadora Bete Siraque aparecem na liderança, sendo que Grana em empate técnico com Luiz Zacarias (PL), atual vice-prefeito – e o fato de o morador andreense ainda não ter identificado quem será o candidato do prefeito Paulo Serra (PSDB) à sucessão. Somados os percentuais de figuras ligadas à atual gestão, o potencial do candidato governista é alto, pois supera a oposição com folga.

Análise

Secretário da Pessoa com Deficiência de Santo André, Professor Jobert Minhoca (PSDB) disse que viu os números da pesquisa com preocupação e lembrou o desempenho do ex-prefeito Carlos Grana (PT) na corrida a uma vaga na Câmara, em 2020. “Eu obtive 340% a mais que ele. É um amigo pessoal, mas já teve a oportunidade. Será que vamos deixar voltar o PT, que teve oportunidade de administrar a cidade? Voltar o Carlos Grana? Se for para deixar, me coloco como opção ao prefeito Paulo Serra (PSDB)”.

Posicionamento

O diretório do PSB em Santo André informou que terá candidato próprio na cidade na eleição majoritária do ano que vem e que vem trabalhando no nome do vereador Eduardo Leite (PSB). “O PSB fortaleceu suas fileiras com a filiação de mais de 300 novos membros durante a recepção ao seu novo quadro político, Eduardo Leite”, afirmou o presidente do partido no município, Fabrício França.

Repercussão – 1

A morte da pequena Isadora Custório, 5 anos, vítima de queda de um galho de árvore na Emeb Lauro Gomes, no bairro Rudge Ramos, mobilizou toda a classe política de São Bernardo. “Meus mais profundos sentimentos aos familiares e amigos. Iremos acompanhar a sindicância que será aberta pela Prefeitura de São Bernardo”, escreveu o deputado federal Alex Manente (Cidadania).

Repercussão – 2

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) disse que a tragédia era anunciada. “Lamento muito a morte de uma menina de 5 anos na manhã desta segunda-feira. Vale lembrar que em novembro de 2018 pais de alunos reclamaram da demora da Prefeitura para realizar o serviço de poda de árvore no playground da escola. Segundo informaram os responsáveis na época, as crianças estavam há dois meses sem recreação ao ar livre por conta do risco de acidentes em relação à árvore, que é de grande porte.”

Repercussão – 3

O ex-vereador e ex-prefeiturável Rafael Demarchi (União Brasil) também se pronunciou. “Momento muito triste em nossa cidade, onde uma criança de 5 anos morreu brincando no parquinho da Emeb Lauro Gomes, pela queda de um galho de árvore que não havia sido cortado (podado) pela Prefeitura! Me solidarizo com a família dessa criança e que Deus ajude a consolar um pouco do choro desse pai e dessa mãe”

Repercussão – 4

O vereador Julinho Fuzari (PSC) foi outro a se posicionar. “Triste notícia. Minhas condolências à família, aos profissionais de educação e amigos. A Prefeitura, em nota, disse que irá apurar os fatos. Como parlamentar, irei acompanhar de perto a apuração do caso, mesmo porque, no ano de 2018, eu ingressei com uma representação no Ministério Público cobrando a intervenção nessa árvore.”

Agenda

Prefeito em exercício de São Caetano, Carlos Humberto Seraphim (PL) cumpriu sua primeira agenda no cargo: vistoriou as novas viaturas da GCM (Guarda Civil Municipal).