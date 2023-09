Cresce em 29% o investimento do Farmácia Popular na região

Cresceu em 29% o valor pago pelo PFPB (Programa Farmácia Popular do Brasil) as farmácias conveniadas no Grande ABC. Com 302 unidades, a região registrou aporte de R$ 3,66 milhões em julho deste ano, ante R$ 2,82 milhões para o mesmo período de 2022, de acordo com dados do Demas (Departamento de Monitoramento, Avaliação e Disseminação de Informações Estratégicas em Saúde), do governo federal. Em junho, o Poder Executivo já havia expandido o programa Farmácia Popular, aumentando a oferta de medicamentos gratuitos e o credenciamento de pontos em municípios de maior vulnerabilidade. Ao Diário, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, exaltou a parceria do setor público com o privado.

O número de pacientes que usufruem do serviço também aumentou na região, passando de 111.821 em junho de 2022 para 149.885 para o mesmo período deste ano, aumento de 34%. No total, 286.167 medicamentos foram comprados por meio do Farmácia popular, no Grande ABC, durante o sétimo mês de 2023. O PFPB é um programa do governo federal que visa complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na APS (Atenção Primária à Saúde), por meio de parceria com farmácias e drogarias da rede privada, expandindo a distribuição para além das UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

Para a ministra da Saúde, Nísia Trindade, o PFPB vem se recuperando após períodos de dificuldade, além disso, a chefe da Pasta exalta a parceria entre diversos setores no projeto. “O programa ressurge depois de uma grave estagnação, com problemas, inclusive, de distribuição de farmácias pelo território nacional. O Farmácia Popular pensa as diferenças regionais e os vazios assistenciais do Brasil. Essa é uma das maiores e mais abrangentes parcerias entre o setor público e privado do país. É a economia a serviço da saúde pública”, disse ao Diário a ministra da Saúde.

O PFPB disponibiliza medicamentos gratuitos para o tratamento de diabete, asma e hipertensão, e a partir de junho de 2023, liberou o acesso gratuito a contraceptivos e remédios indicados para osteoporose, ambos para o público feminino. O programa também oferece medicamentos de forma subsidiada para dislipidemia, rinite, doença de Parkinson, glaucoma e fraldas geriátricas. Para a obtenção dos medicamentos e/ou fraldas geriátricas pelo PFPB, o paciente deve comparecer a um estabelecimento credenciado.

O munícipe deve apresentar documento oficial com foto e número do CPF, além de receita médica dentro do prazo de validade para a retirada de medicamentos. Já na obtenção de fraldas geriátricas para incontinência, a Pasta diz que “o paciente deve ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou ser pessoa com deficiência, e deverá apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso de fralda geriátrica, no qual conste, na hipótese de paciente com deficiência, a respectiva CID (Classificação Internacional de Doenças)”.

Para novos credenciamentos de farmácias, anunciadas também em junho, serão priorizados os municípios de maior vulnerabilidade. Ao todo, 811 cidades poderão solicitar credenciamento de unidades em todas as regiões do País, sendo 94,4% delas no Norte e Nordeste. A expectativa é que o Farmácia Popular, até o fim do ano, passe a ter unidades em 5.207 municípios, equivalente a 93% do território nacional.