Venda de carros elétricos cresce 120% em um ano no Brasil

A venda de carros de passeio e comerciais leves eletrificados (elétricos e híbridos) teve de 120,2% em agosto de 2023 em comparação ao mesmo mês do ano passado: foram 9.351 unidades vendidas ante 4.200 unidades em 2022. Na comparação com julho de 2023, a alta foi 25,4%. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, foram vendidos 49,1 mil carros de passeio eletrificados, praticamente o mesmo número do total de vendas do ano todo de 2022 (49,2 mil unidades).

A participação de mercado (market share) dos eletrificados também teve considerável crescimento e em agosto atingiu a marca 4,75% do total de emplacamentos de veículos leves no mercado doméstico no mesmo período, que segundo a Fenabrave (Federação Nacional das Distribuidores de Veículos) foi de 196.878 unidades.

Em julho este percentual foi de 3,5%, e na comparação com agosto de 2022 (2,19%) a participação de mercado dos eletrificados mais do que dobrou.

O mercado de veículos eletrificados no Brasil ainda é considerado incipiente perto do mercado dos países europeus e asiáticos, mas tem crescido continuamente.

Há uma década, de janeiro a agosto de 2013, o Brasil tinha vendido apenas 321 veículos e em 2023 vendeu 49.052 no mesmo período – um aumento astronômico de 15.181%.

O presidente da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico), Ricardo Bastos, comemorou os resultados, mas lembrou que ainda há muito trabalho pela frente para o país se aproximar dos principais mercados globais em eletromobilidade.

“Esses números são importantes, pois consolidam todo um ecossistema de mobilidade elétrica pautado pela inovação e pelo desenvolvimento tecnológico. “Eles mostram que a eletromobilidade é irreversível também no Brasil”, afirmou.

A evolução do mercado de eletrificados vem se desenhando no Brasil, conjugando investimentos em instalação de eletropostos, novos modelos disponíveis e novas montadoras atuando no mercado.

A Vibra (antiga Petrobras Distribuidora) anunciou na terça-feira um novo investimento financeiro, de R$10 milhões, na EZVolt, startup de eletromobilidade que integra seu portfólio de projetos em energias renováveis.

Em 2022, a EZVolt inaugurou na Zona Leste de São Paulo o primeiro posto de abastecimento 100% elétrico e vai ampliar para outras cidades do País.