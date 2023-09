Santo André espera ter duas usinas de energia solar funcionando em dezembro

Santo André deve ter, até dezembro, duas usinas fotovoltaicas em funcionamento. A informação foi divulgada pelo prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB), durante vistoria nas obras da unidade José Marçon, no Jardim Las Vegas. Esta é uma das quatro que compõem o complexo de usinas de captação de energia solar que serão instaladas na cidade, que, segundo o Paço, é o maior do País. Serão quatro locais ao todo que, juntos, terão capacidade para gerar 517.787 kWh (quilowatts-hora) de energia elétrica por mês.

Nesta primeira fase, a ser entregue até dezembro, serão construídas as usinas José Marçon (Jardim Las Vegas), vistoriada nesta terça-feira, com 1.764 painéis, e Avenida dos Estados (Várzea do Tamanduateí), com 2.334 placas. A partir da conclusão destas duas unidades, serão executadas as usinas Espírito Santo (Cidade São Jorge) e Aterro Sanitário (Parque Gerassi), com 8.820 painéis no total. O valor investido no parque solar é de R$ 40 milhões, oriundo do Fundo de Iluminação Pública da cidade.

“Santo André tem um planejamento de longo prazo, conectado com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), e temos investido muito em energia limpa, e essa usina é um bom exemplo. Temos uma questão econômica também, já que vai baratear o custo de energia para a cidade, pois será gerado crédito a partir disso, com a Prefeitura e os moradores pagando menos”, afirma o chefe do Executivo.

O parque solar, instalado em estruturas metálicas formadas por aço galvanizado e alumínio, terá área total somada de 56 mil metros quadrados, sendo 22.614 de placas. A energia elétrica gerada no conjunto de usinas será disponibilizada para a Enel, concessionária responsável pela energia solar no município, que, em troca, vai fornecer para a cidade créditos que serão utilizados para reduzir o valor da conta de luz de prédios públicos, moradores e empresas.

“Nosso projeto prevê a construção de quatro usinas desse porte. A usina tem uma vida útil estimada em 25 anos, por conta da própria validade dos painéis fotovoltaicos. O prazo que vamos recuperar o investimento, de R$ 40 milhões, é em torno de sete anos, depois estes locais irão ‘dar lucro’, pois passarão a gerar benefícios que, no seu ciclo de vida, devem girar em torno de R$ 138 milhões”, afirma o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzeti.

A iniciativa contempla um dos pontos do Plano de Metas, que integra o programa Santo André 500 anos, em conformidade com os objetivos de desenvolvimento sustentável do país, fomentando o uso de energias renováveis e combatendo a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa.

“É uma junção de várias boas práticas, primeiro as áreas disponíveis, que eram ociosas e não teriam outro uso, e uma boa gestão do Fundo de Iluminação Pública, já que hoje a cidade tem 70% de luminárias de LED, além dessa conexão com a agenda sustentável. São três fatores que fazem com que a cidade saísse na frente, e vamos entregar essas usinas até o final do ano”, finaliza Paulo Serra.