Zona Azul de São Caetano começa a ser operado pela Prefeitura

A Prefeitura de São Caetano, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, assumiu, de forma transitória, a operação do estacionamento rotativo pago (Zona Azul) a partir desde esta segunda-feira.

Método da operação transitória:

- Os créditos deverão ser comprados em talões impressos disponibilizados nos estabelecimentos comerciais credenciados e os agentes da SEMOB ficarão encarregados pela fiscalização;

- Nos primeiros quinze dias de operação, os agentes atuarão em caráter de orientação à população com medidas educativas;

- A partir do dia 18 de setembro, os agentes começarão a notificar e autuar os veículos que se encontrarem irregulares com o estacionamento rotativo pago (Zona Azul);

- Dúvidas, sugestões ou reclamações: SEMOB 4233-8912 (WhatsApp – mensagem ou ligação) ou e-mail atendimento.semob@saocaetanodosul.sp.gov.br.

A secretaria informou que vai realizar a operação em caráter transitório até que o processo licitatório com empresa vencedora seja concluído. A vencedora disponibilizará o aplicativo do estacionamento rotativo pago, uma das exigências que consta no novo edital.

