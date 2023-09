Toda criança tem o direito de aprender a ler e escrever

Se você é criança, viu esta página do Diarinho e compreende o que está escrito neste texto, é porque você é está alfabetizado. Muitos meninos e meninas que têm a sua idade (independentemente de qual seja ela) infelizmente não conseguem ler. E isso ocorre por diversos motivos, que podem ser a falta de acesso à escola, questões ligadas à saúde ou mesmo dificuldades financeiras. Este não é um problema novo, tanto que em 1967 a ONU (organização das Nações Unidas) definiu que 8 de setembro seria o Dia Mundial da Alfabetização.

A data foi criada justamente para destacar a importância de saber escrever, ler e compreender o que está escrito e para que questões ligadas à alfabetização sejam discutidas no mundo todo.

Pesquisa divulgada pelo MEC (Ministério da Educação) no início deste ano, com dados de 2021, mostrava que naquele ano, 56% das crianças no segundo ano do ensino fundamental ainda não estavam alfabetizadas.

“É muito triste a gente ter tantas crianças de segundo ano que não sabem ler. Agora se esse número é tão grande, a gente precisa mesmo identificar o que está sendo feito que não está funcionando. Afinal, uma coisa a gente sabe: culpa das crianças não é!”, afirma a Patrícia Diaz, diretora-executiva da Comunidade Educativa Cedac.

A educadora destaca que o Brasil é um país muito desigual e que vários motivos contribuíram para dificultar o aprendizado, inclusive a pandemia de Covid-19. “Aprender a ler e a escrever já não é fácil, na aula on-line, ou sem aula nenhuma – pensando naqueles que não tinham essa possibilidade –, é mais ainda”, afirma, lembrando que a alfabetização é um direito garantido pela Constitutição Federal.

“Saber ler não é só juntar as letras e formar palavras, ler significa compreender o que leu, construir sentidos para o texto”, finaliza Patrícia.