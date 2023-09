SindSaúde inaugura sede própria com presença de Alexandre Padilha

O SindSaúde ABC, o sindicato da categoria na região, inaugura hoje sua sede própria, em evento com início às 14h que terá a presença do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, entre outras figuras da política e do sindicalismo. O endereço do novo espaço é Avenida Pereira Barreto, 2.086, no bairro Paraíso, em Santo André.

O presidente da entidade, Almir Rogério da Silva, o Mizito, disse ontem que os preparativos têm exigido muita dedicação para estar tudo pronto para a abertura da nova sede. “Estamos numa correria danada”, resumiu. Além de Padilha, confirmaram presença o deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), deputados estaduais, prefeitos e sindicalistas, como o novo presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores), o químico Raimundo Suzart.

A comemoração ocupará o térreo, onde será realizado ato político, e o segundo andar do prédio. Haverá coquetel e música ao vivo, com o cantor, compositor, arranjador e produtor musical Almirzinho.

DIFICULDADES

As obras da nova sede tiveram início em 2016 e, de lá para cá, o sindicato enfrentou muitos desafios para concluir a obra. “Foram sete anos de lutas e adversidades, como os ataques às entidades representativas dos trabalhadores por parte do então governo federal, além da pandemia”, lembrou o presidente Almir Mizito. “Mas não desistimos e o resultado está aí: uma bela sede, à altura dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde”, completou.

O imóvel possui quatro pavimentos, com elevador, estacionamento, salão para assembleias, reuniões e eventos, sanitários, refeitório, áreas de convivência, churrasqueira, além de salas destinadas à diretoria e aos departamentos da entidade, como jurídico, secretaria geral, administração e comunicação, entre outros.

“É importante destacar que sair do aluguel, que não era baixo, trará um reflexo muito positivo em nossas finanças”, observou o secretário de finanças do sindicato, Cícero Costa.

O presidente afirma que a nova sede é “um motivo de orgulho” para a diretoria da entidade. “Agora temos um espaço mais amplo e com melhores condições para receber nossa categoria, seja nas lutas ou nas festas”, afirmou.