Desafio recebe redações de internos da Fundação Casa

O Desafio de Redação, realizado pelo Diário há 17 anos, é um evento que pode mudar vidas. Ao longo do tempo, vários dos vencedores se tornaram as primeiras pessoas de suas famílias a ter um curso universitário no currículo. Nesta edição, essa característica de mudança pode ser ampliada, visto que 29 internos da Fundação Casa de Diadema estão participando. Na última semana eles escreveram seus textos sobre o tema ‘Reciclar para Transformar: como a economia circular pode revolucionar nossa sociedade’.

As inscrições estão abertas e vão até o dia 29 de setembro. Os participantes concorrem a 15 bolsas de estudos na FSA (Fundação Santo André) e vários outros prêmios, como celulares, notebooks e tablets.

Dentro da unidade eles participam de aulas que são ministradas por professores da A EE (Escola Estadual) Professora Antonieta Borges Alves, que na semana passada mobilizou seus alunos para que eles produzissem seus textos.

“A participação de jovens da Fundação Casa no 17º Desafio de Redação, promovido pelo Diário, é uma excelente iniciativa para incentivar a expressão criativa, desenvolver habilidades de escrita e promover a autoestima e confiança desses jovens. Além disso, participar deste concurso de redação pode proporcionar a eles uma sensação de realização e pertencimento, ajudando-os a perceber que têm vozes valiosas e histórias para contar”, afirmou João Veríssimo Fernandes, presidente da Fundação Casa.

Ele considera o estudo uma “poderosa ferramenta” para que os adolescentes possam mudar a sua trajetória de vida. “Esses jovens têm a oportunidade de mudar superar desafios e construir um futuro mais promissor. É crucial que o Estado, a sociedade e família apoiem e promovam a educação como parte fundamental de sua abordagem de ressocialização. A mudança por meio dos estudos é um investimento duradouro no potencial dos jovens e na construção de uma sociedade mais inclusiva e justa”, aponta o presidente.

A Fundação Casa possui nos sete centros socioeducativos na região sendo dois em Santo André, três em São Bernardo, um em Diadema e outro em Mauá, com capacidade para 324 jovens e que, atualmente, está com 226 adolescentes.

A Secretaria Estadual da Educação, por meio de parceria, disponibiliza os professores que dão as aulas dentro dos centros socioeducativos da Fundação Casa. “O ensino formal é uma parte importante da abordagem de ressocialização e educação dos jovens em conflito com a lei”, afirma João Veríssimo.

Ele destaca que a educação é um dos pilares para que os jovens infratores possam ter uma vida nova. “O ensino desempenha um papel crucial na ressocialização e no desenvolvimento dos jovens autores de atos infracionais. Ele não apenas oferece oportunidades educacionais, mas também ajuda a construir uma base para a transformação positiva desses jovens, preparando-os para uma reintegração bem-sucedida na sociedade”, detalha.

A 17ª edição do Desafio de Redação é realizada pelo Diário e pela Prefeitura de Santo André, patrocinada pelo Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório, tem o apoio da Braskem e o apoio institucional da FSA.