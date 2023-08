Diaulas Ullysses lança livro sobre cinema do Grande ABC

Nilton Valentim



29/08/2023 | 10:47



O cineasta Diaulas Ullysses lança nesta quarta-feira, às 19h, seu livro Cinemando Por aí!!! durante ao 34ª edição do Festival Internacional de Curtas de São Paulo / Curta Kinoforum 2023. A obra mostra as ações e os realizadores de cinema em São Bernardo.

O livro é o primeiroautoral de Diaulas efaz parte de uma coleção de memória do cinema das sete cidades. A obra foi concebida com parte da pesquisa realizada durante o período de pandemia de Covid-19 e mais alguns materiais já catalogados anteriormente pelo autor.

O volume traz ainda escritos de várias pessoas que trabalham ou trabalharam com cinema na cidade, e que puderam contar um pouco da sua vida profissional na área do audiovisual.

Diaulas Ullysses é cineasta, produtor, cineclubista e pesquisador de audiovisual, graduado na Universidade Bandeirante de São Paulo em Rádio e TV, se formou em direção de cinema na Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André e é fundador da Difilme Digital.

Inquieto artista de audiovisual do Grande ABC, ele atua em várias frentes do cinema no Brasil. Participou da retomada do Movimento Cineclubista Brasília (2004). Foi coordenador da montagem da sala de cinema municipal Cine Eldorado, em Diadema, com a Cinemateca Brasileira em 2008. Desde 2012, realiza pesquisa sobre o cinema no Grande ABC Paulista, e participou dos livros Almanaque Ponto de Cultura Comunidade Audiovisual – Diadema – 2012 e Aron Feldman – Cinema nas Veias, de Cláudio Feldman – Santo André – 2021.

Serviço:

Lançamento do livro Cinemando por aí!!!, de Diaulas Ullysses

Data: 30/08/2023

Horário: 19h.

Local:

Espaço Itaú de Cinema - Anexo

R. Augusta, 1475 - Cerqueira César, São Paulo

Entrada livre