Aversão da China ao Japão cresce após país despejar água de Fukushima no oceano

29/08/2023 | 07:56



O sentimento contrário ao Japão está crescendo na China e se espalhando para a vida cotidiana com boicotes e estocagens, depois que Tóquio começou a despejar água levemente radioativa da planta nuclear de Fukushima no Oceano Pacífico.

A China baniu importações de frutos do mar do Japão na quinta-feira passada. Pequim acusa o Japão de tratar o Pacífico como um esgoto, enquanto Tóquio diz que os elementos radioativos na água foram reduzidos a níveis seguros e que os testes da água do oceano perto da usina após a descarga não detectaram nada de incomum. A China diz que não confia nos dados japoneses.

O que começou como uma disputa entre governos se espalhou para empresas, escolas e supermercados. Em duas cidades chinesas, foram atirados pedras e ovos contra escolas japonesas, segundo a Embaixada do Japão na China. Nenhum ferimento foi relatado.

Nas redes sociais chinesas, as pessoas trocaram notas sobre quais produtos cosméticos japoneses deveriam ser evitados, enquanto uma blogueira disse que não aceitaria mais patrocínio de cosméticos de marcas japonesas. Um usuário mostrou uma captura de tela de sua devolução de produtos Shiseido encomendados online. "Não compre, não compre, devolva todos!", ela escreveu. Fonte: Dow Jones Newswires.