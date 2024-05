Juiz multa Trump em US$ 1 mil e ameaça com pena de prisão por violar ordem de silêncio

O juiz do julgamento do ex-presidente Donald Trump sobre o caso do "hush money" o sancionou nesta segunda-feira, 6, por violar sua ordem de silêncio pela segunda vez. O juiz Juan M. Merchan multou o ex-presidente em US$ 1.000 e advertiu que, daqui para frente, outras violações poderiam resultar em prisão. Os promotores acusaram Trump de quatro violações, mas o juiz só concordou com uma.

Os depoimentos de testemunhas foram retomados após a decisão de Merchan, preparando o terreno para uma análise ainda mais profunda nos eventos e nas pessoas envolvidas no que os promotores disseram ser um esquema para influenciar a eleição presidencial de 2016, comprando e enterrando histórias negativas sobre o então candidato. O julgamento está em seu 12º dia.

De modo geral, os promotores estão preparando o terreno para o testemunho fundamental de Michael Cohen, que pagou US$ 130 mil a atriz pornô Stormy Daniels pelo silêncio dela antes de ser preso pelo esquema de dinheiro secreto.

Trump é acusado de falsificar os registros internos da empresa para encobrir os pagamentos de propina - inclusive o pagamento a Daniels - classificando-os como despesas legais.

O ex-presidente se declarou inocente de 34 acusações criminais de falsificação de registros comerciais. Fonte: Associated Press