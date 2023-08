A composição do conselho de ética

Da Redação



29/08/2023 | 07:00



A deputada estadual Carla Morando (PSDB), de São Bernardo, defendeu a mudança na composição da comissão de ética atual da Assembleia Legislativa. Hoje o grupo é composto por Carlos Cezar (PL), Emídio de Souza (PT), Barros Munhoz (PSDB), Altair Moraes (Republicanos), Edmir Chedid (União Brasil), Ediane Maria (Psol), Eduardo Nóbrega (Podemos), Marta Costa (PSD) e Delegado Olim (PP). Ela argumenta que o atual quadro é composto por mais homens do que mulheres. Ela se esquece, porém, que foi justamente esse time que a absolveu da denúncia feita contra ela por declarações machistas durante a votação da reforma da Previdência do Estado. Apesar de a denúncia por falas misóginas da tucana ter sido protocolada em 2020, só neste ano o caso foi julgado – e arquivado.

Reunião hoje

Por falar em conselho de ética da Assembleia Legislativa e a deputada estadual Carla Morando (PSDB), o bloco remarcou para hoje à tarde a análise da representação movida pela tucana contra o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), sob acusação de machismo. Na semana passada, por falta de quórum, o colegiado não se reuniu.

Visita

A ministra do Esporte, Ana Moser, estará amanhã no Grande ABC. A ministra, que foi medalhista olímpica e é até hoje uma das grandes referências do vôlei nacional, vai visitar o Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha, em Diadema.

Podemos – 1

O secretário da Pessoa com Deficiência de Santo André, o vereador Jobert Minhoca, assumiu no domingo a presidência do diretório municipal do Podemos, em evento realizado na Câmara, com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

Podemos – 2

A atividade também contou com a participação da presidente nacional da legenda, a deputada federal Renata Abreu, o secretário de Esportes da Capital, Cacá Vianna (Podemos), o presidente da Câmara de Santo André, Carlos Ferreira (Republicanos), do secretário andreense de Educação, Almir Cicote (Avante), do secretário de Ações Governamentais, Pedrinho Botaro (PSDB), dos vereadores Renatinho do Conselho (Avante), Ricardo Zoio (União Brasil), Eduardo Leite (PSB), Beto Vidoski (PSDB-São Caetano), Edison Parra (Podemos-São Caetano), Irmão Ozelito (PSC-Mauá), dos ex-vereadores e ex-prefeituráveis Fabio Palacio (União Brasil-São Caetano) e Rafael Demarchi (União Brasil-São Bernardo), e do advogado Leandro Petrin.

Périplo

O périplo de figuras do Grande ABC no gabinete do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em busca de uma foto já pensando nas eleições do ano que vem continua. Desta vez, o ex-vice-prefeito de Ribeirão Pires Gabriel Roncon (Cidadania) foi ao Palácio dos Bandeirantes ao lado dos também ex-vice-prefeitos Amigão D’Orto (PSB) e Dedé da Folha (Cidadania). “Não foi uma reunião política. Na questão eleitoral, o governador tem o partido dele, sua base de apoio, deputados próximos e terá seu caminho nas eleições. Aliás, há muito tempo ainda para se pensar nisso”, comentou Roncon.

Encontro

Um encontro também agitou os bastidores de Mauá. No fim de semana, os ex-prefeituráveis da cidade Juiz João (PSD) e Zé Lourencini (PSDB) estiveram com o ex-prefeito de Ribeirão Pires e hoje pré-candidato a prefeito de Mauá, Clóvis Volpi (PL).