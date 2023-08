Palacio, Auricchio e o olhar para 2024

Da Redação



22/08/2023 | 07:00



Candidato a prefeito de São Caetano nas duas últimas eleições, o ex-vereador Fabio Palacio (União Brasil) tem interferido diretamente nas articulações do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), que terá de indicar um aliado para a corrida à sucessão em 2024. Isso porque em quase todas as pesquisas extraoficiais de intenções de voto feitas pelo grupo governista, Palacio aparece bem posicionado, com pouca variação negativa do percentual. O fato de Palacio estar entre os primeiros nesses levantamentos – e com percentual considerável – tem atrapalhado a estratégia de aliados de Auricchio de trabalhar um nome de fora da política – e, assim, a secretária de Saúde, Regina Maura Zetone (PSDB), constantemente é colocada como favorita para representar o auricchismo nas urnas. Em uma cidade pequena, com um só turno, o custo político de turbinar um candidato desconhecido pode ser alto demais.

Café

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e o deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, tomaram um café juntos no fim de semana – com o devido registro da conversa. Segundo Alex, a pausa para o café com o “amigo Paulo Serra foi para falar sobre projetos para o Grande ABC”.

Costuras eleitorais – 1

Em São Bernardo, está aberta a disputa para conquistar o apoio do Podemos. A legenda, hoje no arco de alianças do prefeito Orlando Morando (PSDB), é alvo do pré-candidato do PT à Prefeitura, Luiz Fernando Teixeira. Luiz Fernando tem como trunfo o fato de, em 2014, ter construído uma dobrada com a presidente nacional do partido, a deputada Renata Abreu.

Costuras eleitorais – 2

Na outra raia de construção política, o deputado federal Alex Manente (Cidadania) e o vereador Julinho Fuzari (PSC) visitaram o presidente do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de São Bernardo, o ex-vereador Mauro Miaguti (União Brasil). Miaguti teve dois mandatos e é figura próxima do ex-governador Rodrigo Garcia.

Tríade – 1

Pré-candidato a prefeito de Diadema na eleição do ano que vem, o presidente da SPObras, Taka Yamauchi (MDB), delineou a estratégia que pretende adotar no pleito: figura ligada ao prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), e ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Na foto que ele divulgou, o emedebista aparece abraçado com os dois políticos.

Tríade – 2

A tática de Taka é se posicionar como a única figura da direita em Diadema. Boa parte da oposição ao prefeito José de Filippi Júnior (PT) ele já atraiu – recentemente gravou materiais de marketing com o vereador Cabo Angelo (sem partido). O último entrave é o ex-deputado estadual Márcio da Farmácia (Podemos), que segue com a pré-candidatura própria colocada.

Contragolpe

Esta coluna mostrou ontem que o ex-prefeiturável de Rio Grande da Serra Akira Auriani (PSB) fez afago ao secretário de Governo do Estado, Gilberto Kassab (PSD), com foto em seu perfil nas redes sociais. A prefeita Penha Fumagalli (PSD) não perdeu tempo. Durante agenda de retomada do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana, ela fez questão de também posar ao lado de Kassab.