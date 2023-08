Tronsmart faz promoção com até 50% de desconto no AliExpress; veja destaques

Da Redação

As aulas voltaram. E não há melhor maneira de entrar no ritmo do que com o “Evento de Vendas de Volta às Aulas” da Tronsmart.

De 21 a 28 de agosto, estudantes, professores e amantes da música podem aproveitar ofertas em alguns dos produtos mais quentes da Tronsmart – incluindo T7, T7 Lite, Bang SE, Bang e Halo 200 na Aliexpress. Vamos explorar o que cada um desses produtos inovadores tem a oferecer.

Os preços estão em dólar, por ser um padrão do AliExpress. O primeiro é o valor na promoção. O segundo, o preço original do produto.

Tronsmart T7: $33.54 / $52.79 (36% de Desconto)

O Tronsmart T7 garante que você volte à escola com estilo. Com uma saída de 30W, 12 horas de tempo de reprodução, áudio SoundPulse e som surround 360°, você desfrutará de música cristalina enquanto estuda ou relaxa com amigos.

Suas características à prova d’água IPX7 e capacidade de emparelhamento estéreo o tornam uma escolha durável e versátil. E com modos LED vibrantes e equalizadores personalizados via aplicativo, você pode personalizar sua experiência auditiva.

Tronsmart T7 Lite: $29.69 / $44.98 (34% de Desconto)

O brincalhão Tronsmart T7 Lite oferece graves aprimorados e 24 horas de reprodução para mantê-lo motivado durante aquelas longas noites de estudo.

Escolha entre várias cores divertidas para combinar com seu humor e desfrute de um Show de Luzes Arco-Íris que dá vida à sua música. Ele também é à prova d’água IPX7 e permite emparelhamento estéreo, sendo um parceiro perfeito para sessões de estudo em grupo ou encontros no dormitório.

Tronsmart Bang SE: $48.19 $99.98 (52% de Desconto)

Portátil, poderoso e pronto para qualquer coisa, o Tronsmart Bang SE é perfeito para atividades escolares. Com som estéreo de 40W, alça e alça ultra portáteis, à prova d’água IPX6 e 24 horas de reprodução, é uma ótima adição a qualquer evento escolar.

Personalize sua experiência com 3 modos de iluminação ajustáveis e desfrute de som estéreo rico emparelhando 2 alto-falantes Bang SE juntos.

Tronsmart Bang: $78.24 $107.31 (27% de Desconto)

O Tronsmart Bang traz som imersivo para sua experiência universitária com som estéreo impactante e a capacidade de emparelhar com mais de 100 alto-falantes.

Seu Show de Luzes Orientado por Batida, Alça Portátil e 15 horas de reprodução o tornam perfeito para festas ao ar livre ou eventos no campus. Controle tudo com o aplicativo Tronsmart e deixe a batida guiar sua jornada universitária.

Tronsmart Halo 100: $69.79 $107.49 (35% de Desconto)

Recentemente adicionado à linha é o Tronsmart Halo 100, projetado para aventureiros e entusiastas de festas. Com um Sistema de Som 3-Way e Efeitos de Iluminação Esplêndidos, você pode criar uma atmosfera de festa onde quer que vá.

Desfrute de 18 horas de reprodução e emparelhamento estéreo para elevar sua experiência auditiva. Personalize seu som com os Efeitos de Áudio Personalizados via aplicativo e leve-o em sua aventura ou férias com uma alça de tecido embutida. Além disso, com à prova d’água IPX6, você pode confiar que o Halo 100 foi feito para durar.

Tronsmart Halo 200: $140.28 $177.55 (21% de Desconto)

Torne-se a vida da festa com o Alto-falante de Karaokê Tronsmart Halo 200. Com um Som Tremendo de 120W, Sistema de Som 3 Way, 5 Modos de Iluminação e EQ e Luzes Personalizados via APLICATIVO, você pode transformar qualquer espaço em uma sala de concertos. Os 2 microfones sem fio e microfones independentes extras e entrada de guitarra garantem que todos possam participar da diversão. Desfrute de até 18 horas de reprodução de música e até 10 horas de karaokê.

Confira mais descontos na loja oficial da Tronsmart official store.

O Evento de Vendas de Volta às Aulas da Tronsmart é a volta às escolas para mais uma etapa inesquecível. Esteja você indo para o ensino médio, faculdade ou se preparando para o ensino à distância, esses produtos incríveis podem elevar sua rotina diária e adicionar um toque de alegria aos seus estudos.

Não perca esses preços imbatíveis em soluções de áudio inovadoras e elegantes. Marque seu calendário de 21 a 28 de agosto e deixe a Tronsmart te levar de volta à escola com estilo!