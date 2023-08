Júri inicia julgamento de motorista que matou ciclista na Índio Tibiriçá

Thainá Lana



17/08/2023 | 20:34



Começou nesta quinta-feira (17), no Fórum de São Bernardo, o julgamento do motorista acusado de matar o ciclista Victor Hugo Ribeiro Gonçalves, 23 anos. O reú, Lucas Lopes Chaves está preso desde junho de 2022.



O acidente aconteceu em fevereiro do ano passado, na Rodovia Índio Tibiriçá, quando um carro Hyundai/HB20, na cor branca, atingiu duas vítimas que trafegavam pelo acostamento – Victor morreu no local e Erivelto Amaral Lopes teve ferimentos e se recuperou.



O réu foi denunciado por homicídio qualificado (por motivo fútil e por causar perigo comum), além de tentativa de homicídio, no caso de Erivelto. Se condenado, Lucas poderá pegar de 12 a 30 anos de reclusão.



O júri teve início às 10 horas e foram ouvidas 13 testemunhas, sendo nove de acusação e quatro de defesa. Entre as pessoas ouvidas pela defesa estavam dois motoristas que passavam pelo local na hora do acidente e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além de ciclistas que estavam no mesmo pelotão que as vítimas, e Erivelto, sobrevivente do acidente.



As testemunhas de defesa apontaram que o réu estava participando de racha com outro indivíduo, até agora não foi identificado, e pilotava o carro GM/Montana, de cor vermelha. Segundo afirmaram, o motorista trafegava no acostamento, em alta velocidade, cerca de 100 a 120 km por hora, na rodovia que possui limite de 40 km.



Familiares e amigos de Victor Hugo acompanharam o julgamento. Em frente ao fórum, ciclistas realizaram ato em homenagem ao jovem.