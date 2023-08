Enconto debate diversidade indígena em sala de aula

Da Redação



13/08/2023 | 17:01



Diadema realiza nesta terça-feira, a partir das 13h30, o segundo Seminário Indígena da cidade. O tema central neste ano será Educação Indígena: Descontruindo Estereótipos e Ampliando Narrativas Originárias. O evento, aberto a todos os interessados no assunto, acontece no Centro Cultural Okinawa do Brasil, localizado na Avenida Sete de Setembro, 1.670, na região central

Na ocasião, professores da rede municipal de Diadema farão debate sobre boas práticas pedagógicas que dialoguem com a cultura e história dos povos indígenas. A inciativa é realizada pela Secretaria de Educação de Diadema, por meio do Programa Diadema de Dandara e Piatã.

O público que comparecer também poderá acompanhar a programação cultural do dia. Haverá a performance ‘Maruaí com Canto Macuxi’, com Dona Joana, indígena do povoado Macuxi, no território indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, e palestra sobre grafismo indígena e dança em círculo com outra liderança indígena, Denilza Kaimbé.

O seminário será fechado com a palestra da indigenista e professora doutora Dayana Soares Araújo Paes, da Universidade Federal de Roraima, sobre cerâmica indígena, e a mesa de discussão com Dona Joana, Denilza Kaimbé e Dayana Soares, seguida de perguntas do público.

Atualmente, o Grande ABC possui 3.031 indígenas, de acordo com dados do Censo 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).