GM ingressa no Polo Tecnológico de Santo André

Da Redação



08/08/2023 | 15:28



A GM, que tem sua matriz para a América do Sul situada em São Caetano, acaba de se juntar ao Parque Tecnológico de Santo André. A participação da montadora teve início com o lançamento de um desafio inédito que a empresa apresenta ao ecossistema de inovação do Grande ABC, por meio do hub de inovação, denominado GM Challenge - Digitalização de Processos e Intralogística Otimizada via IoT e Aplicativos Móveis. As inscrições estão abertas até o dia 30 de agosto.

O Hub de Inovação atua como um impulsionador, apoiando empresas que desejam avançar em pesquisas, novos produtos e processos. Ele conecta essas entidades com startups, universidades e Centros Tecnológicos na região, todos unidos com o propósito de encontrar soluções inovadoras para desafios apresentados por essas empresas.

"O envolvimento de um dos players mais influentes do setor automobilístico do país em discussões sobre fluxo de materiais dentro de nosso ecossistema destaca os feitos do Hub de Inovação do Parque Tecnológico de Santo André. Nosso progresso nessas áreas estratégicas para a economia de Santo André e do Grande ABC é fundamental para ampliar o valor atribuído aos principais atores desse setor econômico significativo, que não apenas gera receita, mas também sustenta milhares de empregos em nossa região", declara Evandro Banzato, Secretário de Desenvolvimento e Criação de Empregos.

O desafio inaugural da empresa é centrado na co-inovação, visando a aprimorar digitalmente um processo suplementar na linha de produção da unidade de São Caetano. O resultado esperado envolve a criação de plataformas móveis digitais assistidas por tecnologias de geolocalização e suporte digital ao processo. Essas inovações têm o objetivo de aperfeiçoar o rastreamento e a gestão de produtos durante estágios intermediários do processo de produção convencional.

Ricardo Magnani, Diretor Técnico do Parque Tecnológico, afirma que esta é a primeira incursão da empresa no campo da flexibilização de processos por meio de sistemas digitais que fortalecem o processo de produção. Isso se alinha com as tendências globais da Indústria 4.0, onde os processos podem ser adaptados e complementar as linhas de produção convencionais que já recebem suporte digital.

"O sucesso desse desafio depende de uma solução tecnológica que possa localizar e identificar veículos de maneira rápida, precisa e segura em pátios intermediários e armazéns ao redor das plantas de produção", esclarece Magnani.

Além da localização, a aplicação é projetada para operar independentemente dos sistemas legados da empresa, mas possui a capacidade de integrar dados por meio de APIs e rotinas específicas.

Detalhes completos sobre o desafio podem ser acessados pelo link bit.ly/gm_challenge. As inscrições estão abertas até 30 de agosto por meio da plataforma Gust. Instruções detalhadas sobre o processo de inscrição estão disponíveis no link: bit.ly/cadastro_gust

Os desafios do Hub de Inovação já geraram mais de 20 projetos colaborativos e contribuíram com mais de R$ 58 milhões em projetos de inovação aberta na região. Para mais informações sobre o Parque Tecnológico de Santo André, visite https://www3.santoandre.sp.gov.br/parquetecnologico/