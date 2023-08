Cruzeiro e Ao Carioca. E dois pioneiros. Eles investiram em São Caetano. E marcaram época na cidade.

Ademir Medici

08/08/2023



Conheci muito o sr. Antonio de Mello Neto, dono da Ao Carioca, assim como toda sua família, desde criança, e queria informar que a foto publicada em 31 de julho não tem nada a ver com o referido homenageado.

“Seu” Mello era uma pessoa extraordinária, sempre otimista, alegre, socializante. Foi rotariano fundador, um comerciante conceituado, decente, viajava muito com sua esposa Bruna e era frequentador assíduo da Rota do Frango com Polenta, um verdadeiro pé de valsa. Inesquecível.

Adauto Campanella, de São Caetano.

NOTA DA MEMÓRIA

Prezado Adauto, grato pelas informações. “Memória” errou e publica hoje a foto correta do Sr. Antonio de Mello Neto, criador da papelaria Ao Carioca, em São Caetano.

Trocamos as fotos. A publicada foi a do Sr. José Perucchi, fundador de uma fábrica de peças e acessórios para bicicletas em São Caetano, no ano de 1930, segundo ele, a primeira do gênero no País.

Seguem tópicos da notícia publicada pelo suplemento de aniversário de São Caetano, pelo Diário, em 1993:

A pequena fábrica do Sr. Perucchi ficava ao lado da estação ferroviária. Chamava-se Cruzeiro.

Começou consertado carroças e terminou produzindo guidões, bancos (selins) e bagageiros para montadoras como Caloi e Monark.

Na época, as bicicletas importadas eram alternativas para quem queria se locomover em São Caetano, mas quando uma peça quebrava, não tinha conserto, não existiam fabricantes nacionais para repô-la e o veículo acaba sendo abandonado.

A fábrica do sr. Perucchi veio suprir essa lacuna e, graças a ele, o meio de transporte pôde voltar a todo vapor.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados

PINGOS NOS “IS”. Antonio de Mello Neto (à esquerda) e José Perucchi em 1993. Dois pioneiros: sr. Mello criou a primeira papelaria em São Caetano; sr. Perucchi, a primeira fábrica de peças e acessórios

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 8 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8460

MANCHETE – Prefeitos pedem incentivos a Fleury.

Executivos da região querem que o governador do Estado conceda às empresas já instaladas na região os mesmos benefícios oferecidos à instalação de indústrias no interior.

Consórcio Intermunicipal do Grande ABC iria agendar audiência com Antônio Fleury Filho.

POLÍCIA – Os presos da Cadeia Pública de São Bernardo se rebelaram ontem (7-8-1993) e mantiveram 12 detentas – duas grávidas – como reféns durante 14 horas. Por fim, se entregaram.

CINEMA EM SÃO BERNARDO

VERA CRUZ

Foi aberta ontem, no Centro de Memória, mostra de figurinos, fotografias, adereços e objetos utilizados nas filmagens do filme “As Maiores Atrizes dos Estúdios Vera Cruz”, de 2019, com direção de Diauas Ullysses.

O filme foi estrelado pelas são-bernardenses Ana Maria Medici e Hilda Breda.

A exposição poderá ser vista até 6 de setembro. Endereço: Alameda Glória, esquina com a Rua Jurubatuba, no Centro de São Bernardo.

FESTIVAL

Abertas as inscrições, gratuitas e online, para o I Festival de Cinema de São Bernardo, em memória aos legados da antiga Companhia Cinematográfica Vera Cruz.

Podem participar filmes de curta e longa metragem nos gêneros Ficção, Animação e Documentário.

As inscrições irão até 4 de setembro.

Contatos: Instagram: @festivaldecinemadesaobernardo; Website: www.terrabernardo.com.br/festival

Período do festival: 28 de novembro a 2 de dezembro.

Realização: Cia. Cinematográfica Terra Bernardo.

EM 8 DE AGOSTO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra): segundo consta, e com bons fundamentos, brevemente aparecerá nesta localidade um novo órgão de publicidade, denominado “O Pyritampo”.

1953 - Lei municipal 814 cria a Faculdade Municipal de Ciências Econômicas e Administrativas de Santo André.

1958 - Lançada a pedra fundamental do novo prédio do ginásio Américo Brasiliense, em Santo André.

1963 – No campo do Nacional, em São Paulo, Volkswagen Clube 0, Cerâmica de São Caetano 0. O placar manteve-se na prorrogação, obrigando à marcação de um novo jogo.

Disputava-se o título da Série A do Campeonato Paulista de Futebol da Segunda Divisão. Cerâmica ou VW Clube disputaria o quadrangular decisivo da Segunda Divisao da FPF.

Garagem SA

Homenagem aos 25 anos do projeto “Nós na Fita”, um CD reunindo artistas de Santo André com suas músicas.

Em destaque: Fê Gato, Fernando Cavalieri, banda Salada Mista e banda Krank.

Produção e apresentação: Celso Zappa. Zummm FM (87,5 MhZ – www.zummmfm.com.br). Hoje, às 11h.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Alvinlândia e de Votuporanga.

Em Minas Gerais, Conceição dos Ouros e Morro do Chapéu.

No Piauí, Campo Maior e Pio IX.

Pelo Brasil: Muritiba (BA), Nova Trento (SC), Paracambi (RJ) e Pedra (PE).

HOJE

Dia Nacional do Controle do Colesterol

Dia Mundial do Pedestre

São Domingos de Gusmão

8 de agosto

Nasceu na Espanha, em 1170; faleceu na Itália, em 1221. Fundou a Ordem dos Frades Predicadores ou Dominicanos, os "Irmãos Pregadores".

Divulgação: Canção Nova