Comércio estima alta de 10% em vendas para o Dia dos Pais

06/08/2023 | 07:00



O Dia dos Pais é sempre uma data com grande relevância para o comércio. Para este ano, a expectativa dos comerciantes de rua e de shoppings do Grande ABC é um aumento médio de 10% nas vendas para o período, em comparação com o ano passado. No Brasil, a comercialização, entorno do segundo domingo de agosto, deve movimentar cerca de R$ 27 bilhões na economia nacional, de acordo com a estimativa realizada pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas), e pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito).

De acordo com a Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo), o aumento será um pouco menor, em torno de 8%. Já Djalma Florêncio, diretor da SOL (Sociedade Oliveira Lima) de Santo André, prevê uma alta que passe dos 10%. “Principalmente na área de relógios, sapatos e perfumes. Dia dos Pais sempre é muito bom para nós”, afirmou o experiente comerciante.

Os shoppings da região também calculam uma crescente e apostam em promoções para alavancar ainda mais as vendas. O Grand Plaza Shopping, de Santo André, e o Golden Square Shopping, em São Bernardo, avaliam um aumento de 11% no fluxo de pessoas, em relação a 2022.

O Shopping Praça da Moça, de Diadema, promove uma promoção até o dia 20. A cada R$ 200 em compras, o cliente ganha um número da sorte para concorrer a uma motocicleta. “Devemos ter um aumento de 10% nas vendas e uma circulação de pessoas 35% maior do que o costume”, afirmou Daniel Lima, gerente de marketing do local.

Já o São Bernardo Plaza promete uma viagem internacional. “Até 13 de agosto, a cada R$ 400 em compras no empreendimento, os clientes ganham um cupom para concorrer a uma viagem para Mendonza, na Argentina”, disse Ana Paula Faustino, gerente de marketing do São Bernardo Plaza.

Com um evento de imersão no mundo Geek, o Mauá Plaza Shopping projeta uma elevação nas vendas de 9,5% para a data.

O Shopping ABC, de Santo André, prevê uma alta de 10% na comercialização. O local aposta na paixão por churrasco e presenteia os clientes com tábuas de carne e sorteio de kits.

De acordo com a CNDL, no ano passado cerca de 102 milhões de pessoas pretendiam presentear a figura partena no Brasil. No atual ano, 110 milhões planejam comprar um presente, um aumento de 7,8%. A entidade também estima um aumento no valor gasto com o presente. Em 2022, era de R$ 236. Em 2023, o preço subiu para R$ 244, um aumento de 3,4%.