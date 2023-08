Charge - 5 de agosto de 2023

Seri



05/08/2023 | 09:47



São de assustar os dados sobre estupros registrados pela polícia no primeiro semestre de 2023 no Grande ABC. De janeiro a junho, segundo números da SSP (Secretaria de Segurança Pública) do Estado, foram contabilizados nas sete cidades 308 casos deste tipo de violência sexual. Trata-se do maior volume em seis meses desde o início da série histórica, em 2001 – 23 anos atrás! Embora já assustadoras, as estatísticas podem estar aquém da realidade, já que especialistas asseguram que episódios não notificados na região podem ser até dez vezes maiores. O cenário é terrível. Faltam políticas públicas que estimulem as mulheres, as principais vítimas deste crime abjeto, a denunciar os agressores